Земетресение разтърси град в Турция

27 август 2025, 09:07 часа 214 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер е регистрирано в 05:46 ч. в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция), предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.  Съобщението за труса е на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).  Трусът е регистриран на дълбочина 10,12 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението. 

Това е поредният силен трус в Съндъргъ, след като на 10 август вечерта трус от 6,1 по скалата на Рихтер доведе до срутване на сгради и причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала.

В следствие на силното земетресението бяха ранени 29 души, а след оглед стана ясно, че общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко от бедствието.

Спасиана Кирилова
