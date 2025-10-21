Япония има първия си премиер жена: Санае Такаичи вкарва още жени във властта

Лидерът на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) Санае Такаичи беше избрана днес, 21 октомври, за първата жена премиер на Япония след гласуване в Камарата на представителите на парламента (долната камара). Тя беше подкрепена от Партията на японското възстановяване - новия коалиционен партньор на ЛДП, на фона на политическите промени, предизвикани от нарастващата динамика на многопартийната система в страната, предаде японската новинарска агенция "Киодо", цитирана от БТА.

Мнозинството за 64-годишната бивша вътрешна министърка бе осигурено от 237 гласа в 465-местната камара.

Въпреки че коалицията между Либерално-демократическата партия и Партията на японското възстановяване не разполага с пълно мнозинство в Камарата на представителите, изборът на Такаичи за наследник на Шигеру Ишиба беше практически гарантиран, защото опозиционните сили не успяха да излъчат общ кандидат.

Снимка: Getty Images

Санае Такаичи и меката фискална политика

Такаичи ускори формирането на новото правителство. Близък до нея източник казва пред "Киодо", че тя ще избере депутатката от ЛДП Сацуки Катаяма за министър на финансите, тъй като и двете са привърженички на меката фискална политика.

С Катаяма, която е бивш старши служител във финансовото министерство и бивш министър на регионалното развитие, Такаичи очевидно се стреми да създаде усещане за обновяване в правителството, назначавайки жени на ключови постове, отбелязва още агенцията.

Новият министър-председател е решила да избере и парламентаристката от ЛДП Кими Онода за министър на икономическата сигурност.

Съпартиецът ѝ Рьосей Акадзава, досегашен главен преговарящ със САЩ по въпросите за митата, ще е министър на търговията. С неговото назначение Такаичи се стреми да осигури плавност на преговорите с Вашингтон.

Новият премиер подава ръка на загубилите лидерската битка в собствената ѝ партия

Източник на "Киодо" добавя, цитиран от БТА, че Такаичи е склонна да предложи важни постове на четиримата си съперници в изборите за лидер на ЛДП, което показва намерението ѝ да демонстрира единство в партията.

Снимка: Getty Images

Така например на поста министър на отбраната Такаичи е готова да назначи Шинджиро Коидзуми. Новият премиер е застъпник на твърдолинейна отбранителна политика. Външен министър ще бъде Тошимицу Мотеги. И двамата бяха сред нейните конкуренти при последния вот за наследник на подалия оставка премиер Шигеру Ишиба начело на управляващата партия.

Други двама са главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши, който може да бъде назначен за министър на вътрешните работи и комуникациите, и Такаюки Кобаяши, който вече заема поста председател на Съвета за политически проучвания на ЛДП.

На ЛДП и коалиционният им партньор им липсва мнозинство и в Камарата на съветниците, което ще накара Такаичи да върви по тънък лед, докато търси сътрудничество с опозиционни партии, за да прокара законопроекти.

В същото време не се очаква представители от Партията на японското възстановяване да заемат постове в правителството. Вместо това коалиционният партньор на ЛДП ще има по-скоро консултативна роля.