Съюзник на Ердоган призовава кипърските турци да се присъединят към Турция

Лидерът на турските националисти в Северен Кипър Девлет Бахчели заяви, че отцепилата се турско-кипърска държава трябва да проведе парламентарен вот за присъединяване към Турция. Това се случва два дни след като кипърските турци избраха президент, който подкрепя на възобновяването на преговорите с кипърските гърци, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на материал на Reuters.

Убедителната победа на левоцентристкия политик Туфан Ерхурман като следващ лидер на кипърските турци даде надежда за излизане от осемгодишната безизходица в мирните преговори на разделения остров Кипър. Той обеща да възобнови преговорите с международно признатата Република Кипър.

Припомняме, че Кипър беше разделен при турско нашествие през 1974 г. след кратък преврат, вдъхновен от гърци, а отношенията между етническите кипърски гърци и турци са обтегнати, откакто мирните преговори се провалиха през 2017 г.

Идеите на съюзника на Ердоган

Бахчели, който е ключов съюзник на президента Реджеп Тайип Ердоган отхвърли призивите за федерално решение на етнически разделения остров и заяви, че „Кипър е турски и родина на турците“.

Ердоган поздрави новия лидер след изборите в неделя, но коментарите на Бахчели подчертават стремежа на националистическия блок за по-тясно политическо и териториално съюзяване с Анкара.

Ердоган и Бахчели, макар и да не са от една и съща политическа партия, са в управляващ съюз от 2018 г.