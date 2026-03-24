"Зомби танкер": Кораби все пак преминават през Ормузкия проток

Иранският флот е насочил индийски танкер за втечнен нефтен газ (LPG) през Ормузкия проток миналата седмица, позволявайки на кораба да премине по предварително одобрен маршрут след дипломатически ангажимент от Ню Делхи, според висш офицер на борда на кораба.

Офицерът е поискал анонимност, тъй като екипажът на неговия кораб - един от двата индийски кораба, извършили преминаването - няма разрешение да говори с медиите. Неговият разказ изглежда потвърждава мнението на анализаторите, че Техеран се опитва да наложи система за контрол на движението през пролива, позволявайки безопасно преминаване на приятелски кораби, докато другите се страхуват от нападение.

По време на преминаването корабът на офицера е бил във връзка с иранския флот по радиото, каза той. Иранците са поискали подробности за знамето, името, пристанищата на произход и местоназначение на кораба и националността на членовете на екипажа - всички от които са били индийци - и са ги насочили по договорен курс.

„Изглежда, че Иран позволява на избрани кораби да преминават през Ормузкия проток след проверка, която се извършва по време на преминаването на корабите в иранските води“, каза Мартин Кели, ръководител на консултантския отдел в EOS Risk Group. „Въпреки че на корабите е разрешено преминаване, това е предимно само в полза на Иран.“

Заплахите на Иран към корабите, преминаващи през пролива, дават на правителството в Техеран предимство върху световните енергийни пазари, като покачват цените и създават опасения от недостиг на петрол, природен газ, гориво за готвене и торове. Около една пета от световния петрол обикновено преминава през канала. От началото на войната в края на февруари няколко кораба са били ударени от ракети или дронове в пролива, най-малко двама моряци са загинали, а разходите за застраховки са се увеличили рязко. Има съобщения, че Иран е минирал водния път.

Преди да влязат в пролива миналата седмица, моряците на борда на танкера за втечнен нефтен газ са подготвили спасителните си салове, каза офицерът. Те са били закотвени в Персийския залив около 10 дни, когато в петък, 13 март, сутринта им е било казано, че са получили разрешение да извършат преминаването същата нощ.

През последната седмица няколко кораба преминаха през тесен проток между иранските острови Ларак и Кешм и се насочиха близо до иранския бряг. Сред тях са два кораба за насипни товари, които са акостирали в ирански пристанища, и кораб под пакистански флаг, Karachi.

Офицерът на индийския кораб за втечнен нефтен газ отказа да даде конкретни подробности за маршрута. Те са пътували с изключена автоматична идентификационна система (AIS), според офицера и данните от AIS, анализирани от Bloomberg, като я включват отново, след като безопасно навлизат в Оманския залив. Офицерът каза, че корабът също не е могъл да използва GPS, който е бил обект на широко разпространени смущения от началото на конфликта. Това означава, че преминаването е отнело часове по-дълго от обикновено.

От другата страна на пролива кораби на индийския флот чакат да ги ескортират, като националният флаг се развява по-високо от обикновено, каза офицерът. Оттогава корабът е отплавал към Индия.

Използвайки данни за корабоплаването, Bloomberg успя да провери началната и крайната позиция на кораба, както и други подробности, предоставени от служителя, за да потвърди части от неговата информация.

Министерството на външните работи и корабоплаването на Индия не отговори на исканията за коментар. Иранското посолство в Индия не отговори на искането за коментар, изпратено по имейл.

Анил Тригунаят, бивш индийски посланик в Йордания и Либия, заяви, че фактът, че Индия е успяла да осигури безопасно преминаване, показва, че дипломацията е възможна. „Иран също не би искал да изгаря мостове с всички на този етап“, каза той. „Индия, ако е необходимо, може също да играе ролята на посредник. Тези фактори колективно доведоха до това Индия да получи този прозорец.“

Междувременно кораб, който изглежда приема самоличността на бракуван газовоз, излезе от Ормузкия проток в петък, 20 март, показвайки как стратегиите за преминаване през водния път се развиват с напредването на войната в Близкия изток.

Корабът, идентифициран като превозвач на втечнен природен газ Jamal, напуска пролива в петък сутринта, показват данни за проследяване на кораби. Същият танкер обаче е регистриран и като акостирал на индийски депо за разрушаване през октомври миналата година, където се разглобява, според участници на пазара и доклади на пристанищни агенти.

Корабът, който твърди, че е Jamal, вероятно е зомби кораб, който приема самоличността на бракуван, легитимен кораб. Това е първият известен пример за преминаване през Ормузкия проток от началото на войната. Трафикът през пролива е практически спрян, тъй като иранските атаки и заплахи го превърнаха във високорискова зона.

Bloomberg News не можа веднага да потвърди самоличността на зомби кораба, прекосил пролива, и дали е истински LNG танкер или друг тип плавателен съд.

Двойникът на Jamal започна да сигнализира за предполагаемата си самоличност едва миналата седмица и местонахождението му не беше известно преди това. На 13 март, когато се появи за първи път, корабът посочи Сохар в Оман като своя дестинация и че се намира в Оманския залив. След това спря да сигнализира или „изключи", преди да се появи отново на 20 март в Персийския залив близо до Шарджа в Обединените арабски емирства, този път заявявайки, че няма ясна дестинация. За последно изпрати сигнал за местоположение късно в петък, край югоизточното крайбрежие на Иран.

Зомби кораби са били използвани в санкционираната търговия с петрол и преди, но използването на един за преминаване през Ормузкия проток добавя още една категория към типа кораби, които досега са успели да напуснат водния път. Също така е необичайно за превозвачи на втечнен природен газ (LNG) да участват в подобни маневри, тъй като такива кораби са далеч по-специализирани и ограничени по брой. Тъмната търговия с LNG до голяма степен е ограничена до продажбата на руски газ на Китай.

Освен тези, свързани с Иран, само няколко легитимни кораба са преминали транзитно - очевидно след получаване на одобрението на Техеран. Турция и Индия заявиха, че са договорили с Иран някои от корабите им да напуснат района. Японската информационна агенция Киодо съобщи в събота, че Иран също е заявил, че е готов да позволи на свързани с Япония кораби да преминат през пролива.

Някои кораби, които са излезли от пролива, са изключили предавателните си сигнали от съображения за сигурност поради засиленото напрежение. Силните електронни смущения в региона също нарушават системите за проследяване на корабите и могат да фалшифицират истинското местоположение на кораба.

Управител на Jamal е Resurgence Ship Management Pvt. в Мумбай, според международната база данни Equasis. Компанията не отговори на имейл с искане за коментар, изпратен извън редовното работно време. Собственикът на Jamal, Liner Shipping Inc., не е имал данни за контакт, но споделя същия регистриран адрес като Resurgence Ship Management.

Превод: Ганчо Каменарски