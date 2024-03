TV1000: Кунг Фу Панда, още анимации и седмица комедия след седмица на Спилбърг

В духа на деня на шегата TV1000 ще започне април със седмица на комедията, включваща емблематични филми като „Форест Гъмп", „Американски пай", „Големият залог" и поредицата „Зулендър“. Първата седмица на април предлага и селекция от едни от най-добрите комедийни и семейни заглавия: Angry Birds: Филмът е в 12:15 часа на 6 април, събота, „Котаракът в чизми“ с гласа на Антонио Бандерас е в 13:25 часа на 7 април, неделя, а „Кунг Фу Панда“ и „Кунг Фу Панда“ 2 - от 18:00 на 15 април.

Анимационният мини-маратон от първите две части е по TV1000 още на 23 март, събота, в 11:10, обаче, тъй като март е месецът на кино премиерата на последният засега епизод от франчайза „Кунг Фу панда“ 4.

Краят на март е посветен и на още един култов франчайз – този за Индиана Джоунс - като на 28, 29, 30 и 31 март от 22:00 часа TV1000 ще излъчи четири филма от поредицата за приключенията на необикновения археолог. Това е част от седмичната рубрика на TV1000 за един от най-големите кино творци на нашето време – режисьора Стивън Спилбърг.

Сред другите заглавия в тази филмова селекция са и „Спасяването на редник Райън“ с Том Ханкс и Мат Деймън – на 25 март от 22:00 часа, както и премиерният за канала „Мюнхен“ – с Ерик Бана и Даниел Крейг – на 27 март в същия час, който е в ефир и 30 мин. след полунощ на 5-ти срещу 6-ти април.

Рубрика: Седмица на комедията

Първа седмица на април от 22:00 ч.

Пригответе се да се смеете, докато ви прималее, тъй като нашата Седмица на комедията ви предлага весела поредица, включваща емблематични филми като „Форест Гъмп", „Американски пай" и „На ръба на седемнадесет"! Режисирани от майстори на комедията като Адам Маккей („Големият залог") и Бен Стилър (поредицата „Зулендър“), тези филми демонстрират най-невероятния талант в бизнеса. Доказателство за това е броят на гениалните носители на Оскар, участващи във „Форест Гъмп" - от режисьора Робърт Земекис до актьорите Том Ханкс и Сали Фийлд и отделите за художествена режисура, монтаж и продукция, всеки от този екип изглежда има една от прочутите статуи на тоалетката или полицата на камината си.

И не само това! Първата седмица на април ще зададе тон и със селекция от едни от най-добрите комедии: Angry Birds: Филмът е още в 12:15 часа на 6 април, събота, „Котаракът в чизми“ с гласа на Антонио Бандерас е в 13:25 часа на 7 април, неделя, двете части на „Кунг Фу панда“ от 18:00 на 15 април. Следете програмата на www.TV1000.bg за още семейни заглавия като „Деца шпиони“, „Алвин и чипоносковците“ и още…

Мисията невъзможна: Разпад

Събота, 23 март от 18:55 часа и неделя, 21 април в 22:00 ч.

Жанр: Екшън/ приключенски/ трилър

Режисьор: Кристофър Макуори

В ролите: Том Круз, Хенри Кавил, Винг Реймс, Ребека Фъргюсън

Оригинално заглавие: Mission: Impossible - Fallout

Година: 2018

Някои мисии не са въпрос на избор. Докато изпълнява опасна задача да възстанови откраднат плутоний, Итън Хънт избира да спаси екипа си вместо да завърши мисията, позволявайки по този начин ядрени оръжия да попаднат в ръцете на смъртоносна мрежа от висококвалифицирани оперативни работници, които имат намерение да унищожат цивилизацията... Поради грозящата света опасност Итън и екипът му от АНМ са принудени да станат партньори с безкомпромисен агент от ЦРУ, докато се надпреварват с времето, за да спрат ядрената катастрофа.

Четири филма от поредицата за Индиана Джоунс

На 28, 29, 30 и 31 март от 22:00 часа

Raiders of the Lost Ark (1981)

1936. Правителството на САЩ дава на археолога и безстрашен авантюрист Индиана Джоунс решаваща отговорност - да търси свещения кивот. Героят обаче не знае, че не е единственият, който се интересува от находката.

Първият филм струва 18 милиона долара и събра почти 390 милиона долара в световния бокс офис. Филмът спечели пет награди "Оскар".

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

1935 г. – година преди събитията в първия филм. Индиана Джоунс и екипът му се озовават насред Хималаите някъде в Индия. Те ще трябва да влязат в храма на богинята на смъртта и да се бият с безмилостните езичници.

Продължението е по-зрелищно, динамично и мрачно. Индийското правителство не разреши снимки, така че филмът е заснет в САЩ, Англия, Шри Ланка и Китай.

Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

1938. Богат бизнесмен моли Индиана Джоунс да намери изчезналия баща на Индиана, който търси легендарния Свещен Граал. Уликите водят Индиана до Венеция, а оттам в лапите на нацистите, които също търсят свещения съд.

Този филм е любим на много фенове, включително Стивън Спилбърг. Може би защото срещна бъдещата си съпруга Кейт Капшоу на снимачната площадка. Бракът им продължава да е непоклатим и до днес.

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Изминали са двадесет години от последното приключение на Индиана Джоунс.

Действието се пренася във времето на Студената война. Джоунс търси Кристалния череп, артефакт с изненадващо силно магнитно свойство. Съветските военни отдавна се интересуват от предмета.

За да пресъздаде духа на предишните серии от поредицата, Стивън Спилбърг избягва използването на модерни компютърни ефекти. Филмът е заснет на лента, а не с цифрова камера.

Петата и последна глава от епоса за Индиана Джоунс, озаглавена „Индиана Джоунс и колелото на съдбата“, излезе 2023 г. Актьорът вече е на 79 години по време на снимките, но въпреки това изпълнява повечето каскади сам.