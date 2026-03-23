36 обвиняеми: Започна делото за тежката жп катастрофа в Гърция

23 март 2026, 10:03 часа 282 прочитания 0 коментара
Съдебният процес по най-смъртоносното железопътно произшествие в историята на Гърция започна днес в Лариса в централната част на страната с 36 обвиняеми, сред които и служители на железниците, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Над 350 свидетели ще бъдат изслушани по време на процеса.

Още: Три години от жп трагедията в Гърция: Стачки и митинги в цяла страна

По време на процеса, който се очертава да бъде продължителен, съдът трябва да определи отговорността на обвиняемите за челния сблъсък между два влака на 28 февруари 2023 г., при който загинаха 57 души.

Още: След близо три години: Ексхумират девет жертви от влаковата катастрофа в Гърция

Спасиана Кирилова
Дело обвиняеми Лариса влакова катастрофа Гърция
