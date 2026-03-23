36 обвиняеми: Започна делото за тежката жп катастрофа в Гърция

Съдебният процес по най-смъртоносното железопътно произшествие в историята на Гърция започна днес в Лариса в централната част на страната с 36 обвиняеми, сред които и служители на железниците, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Над 350 свидетели ще бъдат изслушани по време на процеса.

По време на процеса, който се очертава да бъде продължителен, съдът трябва да определи отговорността на обвиняемите за челния сблъсък между два влака на 28 февруари 2023 г., при който загинаха 57 души.

