Американска компания инвестира в център за данни на Балканите

28 април 2026, 12:53 часа
Снимка: Pixabay
Американска компания инвестира в център за данни на Балканите

Хърватската електрическа, транспортна и енергийна компания Končar обяви, че на бизнес форума на Инициативата „Три морета“ в Дубровник ще подпише писмо за намерения с американската компания яPantheon Atlas LLC, което представлява рамка за сключване на потенциални договори, свързани с проекта за изграждане на център за данни, който трябва да стартира в района на община Топуско, предаде хърватската медия "Индекс".

„Končar планира да сключи писмо за намерения с Pantheon Atlas LLC, американска компания със седалище в щата Делауеър, на 28 април 2026 г., като част от бизнес форума „Среща на върха на 3 морета“, който се провежда в Дубровник“, обяви Končar на Загребската фондова борса.

Končar планира да сключи писмо за намерение от свое име и от името на отделни компании от Končar Group, които са планирани да участват в проекта Pantheon, а от компаниите, листнати на фондовата борса, това е Dalekovod.

Центърът за данни

Проектът Pantheon - център за разработка и данни с изкуствен интелект в Топуско се разработва от хърватския предприемач Яко Андабак в партньорство с американски институционални инвеститори, а те заявяват, че това е „най-голямата инвестиция в историята на Хърватия и в тази част на Европа“. Стойността на инвестицията е над 50 милиарда евро и тя би трябвало да създаде хиляди работни места. „Стойността на инвестицията е като построяването на сто моста на Пелешац“, твърдят от Pantheon AI. ОЩЕ: Microsoft отваря нов център за данни в Полша

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
