Най-важното от изборите:

„Санитарен кордон“ около Сърбия? Предложение на евродепутат заради „опасни влияния“

28 април 2026, 11:47 часа 406 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Хърватският евродепутат Томислав Сокол, който е от управляващата партия HDZ и Европейската народна партия, отправи остри критики за ролята на Сърбия в регионалната политика, предупреждавайки за това, което той определи като дългосрочни източници на нестабилност, произхождащи от Белград, предаде македонската медия "Булевар". В интервю за хърватската телевизия H1, Сокол заяви, че около Сърбия трябва да се изгради „санитарен кордон“, концепция, която според него би ограничила влиянието на това, което той нарече просръбски и „опасни политически направления“.

ЕС да преразгледа финансовата подкрепа за Сърбия

Той смята, че Европейският съюз трябва да преразгледа финансовата си подкрепа за Сърбия, докато, както заяви, в страната не настъпят съществени политически промени.

Евродепутатът разкритикува и досегашната политика на Европейския съюз спрямо Белград, заявявайки, че Брюксел твърде дълго е толерантен към това, което той нарече авторитарния подход на сръбското ръководство. Според него подобен подход вече не е устойчив и ЕС не бива да третира региона като „финансов източник без политически условия“. 

Сърбия е фактор на нестабилност

Сокол също така директно допълни изявленията на докладчика на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула, който по-рано определи режима на Александър Вучич като фактор за нестабилност в Сърбия и региона. Хърватският евродепутат подкрепи тази оценка, добавяйки, че според него в Сърбия все още има силно влияние на идеологията за Велика Сърбия. ОЩЕ: ЕК преразглежда финансирането на Сърбия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
ЕНП Хърватия сръбски свят
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес