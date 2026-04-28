Охранители скъсаха ризата на депутат (ВИДЕО)

Необичен инцидент се случи в босненския град Груде, където депутатът Томислав Бандич, се опита да присъства на заседание на Общинския съвет, но се стигна до сблъсък с охранители, предаде хърватската медия "Индекс". Бандич е народен представител в Скупщината на Западнохерцеговинския кантон. Според местните медии, той е присъствал на заседания и преди това като гост, което е възможно и за граждани, пише босненският портал Klix.ba.

В социалните мрежи се появи видео от инцидента с късането на ризата.

Конфликт на входа на кметството

Този път охранители се опитали да му попречат да влезе, след което избухнала схватка. Бандич оказал съпротива и се опитал да влезе в залата, като при инцидента част от ризата му била скъсана, което се вижда на видеото.

Въпреки ситуацията, председателят на Общинския съвет на Груда, Мартин Конджа, настоя заседанието да започне.

Припомняме, че през юни миналата година змия отложи началото на заседанието на Камарата на народите на парламента на Босна и Херцеговина в Сараево. Заседанието се забави след като депутатите забелязаха малка змия на пода. Въпреки че змията беше премахната - делегатите бяха евакуирани, за да може да се направи оглед на залата, съобщават медиите.