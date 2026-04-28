Предизвикателната американската посланичка показа юмруци на един от най-силните мъже в Гърция (ВИДЕО)

Американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл предизвика един от най-силните мъже в южната ни съседка. Става въпрос за професионалния гръцки кикбоксьор Михалис Замбидис, известен като "Железния майк", разбираме от негова публикация в социалната мрежа "Фейсбук". Срещата им придоби боен дух, както той казва, тъй като двамата имитираха боксов мач, изправяйки се един срещу друг. По време на своеобразния боксов мач между двамата Гилфойл беше, както винаги с тежък грим. Този път обаче беше съобразила аутфита си с госта, но и типично в нейн стил беше облечена в спортно екипче с розово горнище.

Предизвикателният стил на Гилфойл

Още от самото начало тя се появи в Гърция като истинска холивудска звезда, а силният грим и стъпките встрани от официалния дрескод са нейна запазена марка.

Гилфойл отиде да гледа документалния филм за първата дама на САЩ в дълга рокля, която подчертава извивките й, но и която е характерна повече за червения килим на "Холивуд".

Дори гръцките кожухари бяха впечатлени от нейните аутфити и я поканиха на панаир.

Гилфойл, която е бивша годеница на сина на Доналд Тръмп, прикова погледите в гръцката столица и предизвика истински фурор с дръзка и прозрачна рокля, с която се появи на събитие за Деня на благодарността, организирано от Американо-гръцката търговска камара.