Американска офанзива към Албания: Дъщерята и зетя на Тръмп прокарват голям инвестиционен проект

Дъщерята на президента на САЩ Доналд Тръмп Иванка Тръмп и нейният съпруг Джаред Кушнер пристигнаха днес в крайбрежния албански град Вльора, предаде агенция АТА.

Те са били ескортирани при засилени мерки за сигурност от полицията и пребивават в района на Уи и Фтохта.

Според информация на местни медии Джаред Кушнер ще проведе среща с архитектурна фирма, за да обсъди плановете за развитие и инвестиции на остров Сазан.

Поредно посещение

Иванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Кушнер посещават Вльора за пореден път. Двамата прекараха няколко дни в крайбрежния град по време на лятната си ваканция през юни.

На 27 декември 2023 г. голямата международна туристическа компания "Атлантик Инкюбейтър Партнърс", ръководена от Джаред Кушнер, внесе предложение в Албанската агенция за инвестиционно развитие за инвестиционен проект на остров Сазан.

На 30 декември 2024 г. компанията му получи статут на стратегически инвеститор за изграждането на луксозен курорт на острова от Комитета за стратегически инвестиции, ръководен от премиера Еди Рама, предаде БТА.

Решението на Комитета сочи, че проектът на остров Сазан се очаква да включва инвестиция от 1,4 млрд. евро, като е планирано строителството да обхване 8% от площта на острова или 45 хектара.

Стратегическият инвестиционен проект включва изграждането на ексклузивни вили с цел развитие на висок клас туризъм.

Остров Сазан се намира между Адриатическо и Йонийско море, стратегически позициониран на входа на залива Вльора в пролива Отранто между Италия и Албания.