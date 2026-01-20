Лайфстайл:

Еди Рама: Тръмп не ми е искал пари

20 януари 2026, 11:09 часа 287 прочитания 0 коментара
Албанският премиер Еди Рама реагира остро на разпространяващата се информация в платформата X, че Албания уж ще плати милиард евро за членство в „Комитета за мир в Газа“ на Доналд Тръмп, предаде  македонската медия "Плюс Инфо".  Тръмп иска церемонията по подписването да се проведе в Давос в четвъртък, 22 януари 2026 г. въпреки призивите на някои от поканените да се пренапишат условията на панела. Надеждата на американския президент е да придвижи напред 20-точковия си план за осигуряване на траен мир и възстановяване на палестинския анклав.

Лъжата за Албания

Според Еди Рама информацията за пращане от страна на Албания е политически мотивирана лъжа. 

„Някои твърдения, че Албания ще плати милиард евро, за да се присъедини към Мирния комитет за Газа, са лъжи. Днешна Албания е международно уважавана страна и моята отдаденост е съсредоточена върху доверието, което албанските граждани ни гласуваха, и върху уважението на световната сцена“, подчерта Рама.

След това Рама перифразира една стара поговорка: Колкото повече лаят кучетата, толкова по-далеч се движи керванът.“

Поканен лично от Тръмп

Албанският премиер сподели във Facebook писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той лично е поканен да представлява Албания в „Мирния комитет за ивицата Газа“.

Рама изрази благодарност за доверието от Вашингтон и подчерта, че ще направи всичко възможно, за да издигне достойнството на Албания на международната сцена. ОЩЕ: Списъкът на Тръмп: Кои държави са поканени в Съвета за мир и къде е България? (ВИДЕО)

 

Деница Китанова
