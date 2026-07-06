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Арестуваха турски гражданин в Черна гора: Блъснал водолаз

06 юли 2026, 11:28 часа 302 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Арестуваха турски гражданин в Черна гора: Блъснал водолаз

Полицията в черногорския курорт Будва арестува 34-годишен турски гражданин по подозрение, че докато е шофирал скутер в петък сутринта, е причинил морска катастрофа, при която е пострадал 41-годишен водолаз от Подгорица, съобщи черногорското издание vijesti.me. При пристигането на полицейските служители на мястото на инцидента е установено, че водачът на джета е блъснал водолаза, докато той се е гмуркал край нос Завала.

Избягал от местопроизшествието

Заподозреният ще бъде предаден на компетентния прокурор в законоустановения срок, заедно с криминален доклад, по подозрение в извършване на престъплението застрашаване на общественото движение.

След инцидента извършителят е потеглил от мястото на инцидента в посока плаж Яз.

Състоянието на водолаза

 Пострадалият водолаз е транспортиран до Марина Будва, където е поет от екипа на Спешна медицинска помощ, след което е транспортиран до Клиничния болничен център в Котор за оказване на допълнителна медицинска помощ“, съобщиха от Дирекцията на полицията.

Според информацията водолазът е получил леки наранявания и е освободен за домашно лечение след оказана медицинска помощ.

Етническото напрежение в Черна гора

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Припомняме, че в края на октомври в Черна гора възникна етническо напрежение заради нападение срещу гражданин на Подгорица. Първоначално се смяташе, че то е извършено от турски граждани, след което възникнаха протести и се стигна до подпалване на турско имущество в черногорската столица. Седмици по-късно се оказа, че турските граждани не са имали общо със случая на нападението. Междувременно главата на ислямската общност в Черна Рифат Фейзич смята, че Вучич е нападнал Турция през случая в Черна гора, заради дроновете, които Анкара даде на Косово. ОЩЕ: След етническото напрежение: Близо 9000 турски граждани напуснаха Черна гора

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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