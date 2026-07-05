60 пожара за денонощие в Гърция, стихията край Солун засега е овладяна

60 пожара са възникнали в Гърция в рамките на 24 часа, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. В областта Централна Македония, където се намира Солун, опасността от пожари е много висока - категория 4. В района на столицата Атина също има възникнали пожари в последното денонощие. Най-опасен остава пожарът в района на предградието на Солун Ореокастро, който за момента е овладян, но пожарната служба е предпазлива в прогнозата си, тъй като горят леснозапалими материали.

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Пожарът избухна вчера вечерта на земеделски терен и бързо се разрасна. Огънят обхвана сградите на два заводам едният от които е за рециклиране на отпадъци. Изгоряха няколко необитаеми колиби. В овладяването на пожара участваха 160 пожарникари, 52 пожарни коли, самолети. Пострадаха четирима огнеборци. Пожарът беше активен цяла нощ. Заради изгарянето на леснозапалими материали в завода за рециклиране над част от Солун има гъсти облаци, съдържащи токсични вещества. Специалисти призовават гражданите да ограничат излагането си на открито.

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Според информация на електронното издание на в."Прото тема" силните ветрове в района разнасят пушеха от изгорелите заводи. Облакът от дим и газове съдържа опасни вещества като диоксини, фурани и летливи органични съединения. Властите съветват гражданите да се въздържат от движения в открити пространства. Подобряването на качеството на въздуха зависи от отслабването на силата на ветровете, което се очаква след 21 ч. , допълва изданието.