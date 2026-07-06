По време на брифинг на македонския премиер Християн Мицкоски през уикенда македонски журналист направи нова провоция срещу България. Той попита министър-председателя на Република Северна Македония за бъдещия министър на земеделието Борче Серафимовски от ЗНАМ, за който медиите в югозападната ни съседка изнесоха информация, че има българско образование.

"Дали знаете, че новият министър на земеделието има български паспорт и идва от противоречивия институт "Св. св. Кирил и Методий", който се опита да превземе името на държавния университет?"(бел.ред. Университетът „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие).

Мицкоски не продължи риториката, но и не отрече думите на журналиста. Отговорът му се съсредоточи около кандидатурата на Серафимоски, като каза, че не го е проверявал дали има двойно или тройно гражданство, а е гледал планът му заработа.

Образованието в България като недостатък

След като македонския премиер Християн Мицкоски направи предложения за преформатиране на правителството си - македонските медии удобно пропускат новия ресор на сръбския агент Иван Стоилкович и че де факто "Сръбски свят" прониква в местното самоуправление, а се фокусират върху българското образование на бъдещия министър на земеделието Борче Серафимовски от ЗНАМ. "360 степени" определя като "интересни образователни референции" българското образование на Серафимовски, т.е. то е представено като някакъв недостатък.

Оказва се, че бъдещият земеделски министър завършва и бакалавърска степен в катедра „Бизнес мениджмънт“ във Варненския свободен университет „Църноризец Храбър“ във Варна, България. Продължава висшето си образование в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, където получава магистърска степен по международни отношения във Факултета по право и история.

Серафимовски получава докторска степен от Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“ във Велико Търново, където получава титлата доктор на организационните науки. ОЩЕ: Образованието в България като недостатък: Македонска медия за министър на Мицкоски