Спорт:

Планирате почивка в Кипър? Внимавайте, над 50% от хотелите работят без лиценз

06 юли 2026, 10:33 часа 469 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Планирате почивка в Кипър? Внимавайте, над 50% от хотелите работят без лиценз

Ако планирате почивка в Кипър  трябва да имате предвид, че повече от половината хотели внямат лиценз за дейност. Разкритието е на Одитната служба на страната в доклад от миналата седмица, предаде гръцкото издание Kathimerini. Този дългогодишен проблем хвърля сянка върху законността и надеждността на кипърския туристически продукт, тъй като представлява рискове, свързани с репутацията на страната и безопасността на посетителите, 

Цифрите са стряскащи

От 728 хотела и туристически места за настаняване, регистрирани в заместник-министъра на туризма към 27 април, само 168 (23%) имат лиценз за дейност, докато други 158 места за настаняване (22%) работят въз основа на временен лиценз за дейност, тъй като не са в състояние да изпълнят задълженията за пълно лицензиране.

Надзорната агенция установи сериозни слабости от страна на заместник-министъра при привеждането на хотелиерските предприемачи в съответствие с лицензионния режим, като същевременно разкри нарушения в управлението на схемите за безвъзмездна финансова помощ и неефективно използване на публични ресурси.

Проблем и със системите

Специалният доклад на Сметната палата също така констатира недостатъци в механизмите за контрол, ограничено използване на информационните системи, недостатъчна оперативна съвместимост и слабости във вътрешния контрол. Освен това се посочва необходимостта от прилагане на правилата и функциониране на надеждни механизми за отчетност и контрол. ОЩЕ: Британските туристи избягват Кипър: Каква е причината?

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Лиценз Кипър хотели туризъм
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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