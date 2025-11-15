Войната в Украйна:

Автобус с туристи катастрофира в Гърция (ВИДЕО)

15 ноември 2025, 16:58 часа 359 прочитания 0 коментара
Автобус с туристи катастрофира в Гърция (ВИДЕО)

Туристически автобус катастрофира рано в събота сутринта близо до езерото Илики в Гърция след като шофьорът загуби контрол, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на властите. Автобусът пътувал от Солун за Атина, като инцидентът е станал около 5:30 ч. сутринта на 99-ия километър, близо до паркинг. Автобусът се ударил в бариерите и продължил неконтролирано няколко метра, преди да спре на разделителната лента.

Петима пътници и шофьорът са получили леки наранявания и са били откарани в болница в Тива за лечение.

Инциденти с туристически автобуси в Гърция

Припомняме, че през лятото имаше нападение над туристически автобус на магистрала Егнатия Одос в Северна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на новинарския сайт Voria. Автобусът е бил пълен със сръбски туристи, завръщащи се у дома от посещение в Северна Гърция. Туристическият автобус е бил замерян с камъни, се казва още в полицейския доклад.

Камъните са счупили няколко от прозорците на автобуса, ранявайки двама пътници и един от двамата шофьори. Те са получили порязвания и синини. Първият е отказал медицинска помощ, а на втория е трябвало да му бъдат зашити устните. ОЩЕ: Гръцки локали нападнаха с камъни туристически автобус до България (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция Солун катастрофа автобус туристи
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес