Автобус с туристи катастрофира в Гърция (ВИДЕО)

Туристически автобус катастрофира рано в събота сутринта близо до езерото Илики в Гърция след като шофьорът загуби контрол, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на властите. Автобусът пътувал от Солун за Атина, като инцидентът е станал около 5:30 ч. сутринта на 99-ия километър, близо до паркинг. Автобусът се ударил в бариерите и продължил неконтролирано няколко метра, преди да спре на разделителната лента.

Петима пътници и шофьорът са получили леки наранявания и са били откарани в болница в Тива за лечение.

Инциденти с туристически автобуси в Гърция

Припомняме, че през лятото имаше нападение над туристически автобус на магистрала Егнатия Одос в Северна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на новинарския сайт Voria. Автобусът е бил пълен със сръбски туристи, завръщащи се у дома от посещение в Северна Гърция. Туристическият автобус е бил замерян с камъни, се казва още в полицейския доклад.

Камъните са счупили няколко от прозорците на автобуса, ранявайки двама пътници и един от двамата шофьори. Те са получили порязвания и синини. Първият е отказал медицинска помощ, а на втория е трябвало да му бъдат зашити устните. ОЩЕ: Гръцки локали нападнаха с камъни туристически автобус до България (ВИДЕО)