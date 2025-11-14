Войната в Украйна:

Балканска следа в екипа на кмета на Ню Йорк (ВИДЕО)

14 ноември 2025, 15:29 часа 134 прочитания 0 коментара
Зохран Мамдани, бивш представител на Куинс и една от най-видните прогресивни фигури в демократическата левица, спечели изборите за кмет на Ню Йорк, като съсредоточи кампанията си върху достъпността, безплатните автобуси, разширяването на достъпните жилища и замразяването на наемите, пише хърватската медия "Индекс". Това му спечели широка подкрепа от младите избиратели и работническите среди, предвещавайки значителна промяна в градската политика.

След победата си той сформира екип от млади, но опитни политически експерти, които да ръководят кампанията му, като най-вече 25-годишната хърватка Дора Пекеч, негов говорител. 

@andyreports “What we’re seeing today is the culmination of a year of work and a year of a movement,” Dora Pekec, Press Secretary for the @Zohran Mamdani told @Al Jazeera English “High turnout is really, really great for us. It was good for us in the primary. It’s going to be good for us now,” Pekec said.#politicstiktok #nycmayor #mamdani #news ♬ original sound - Andy Hirschfeld

Коя е Дора Пекеч?

Пекеч е ключова комуникационна фигура за кампанията на Мамдани от самото начало, като редовно говори пред медиите и представлява възгледите на новия кмет. В американските медии тя е цитирана като гласът, обясняващ предложенията на Мамдани за безплатен транспорт, жилища и реакции на политически атаки, а отговорите ѝ често са били част от най-важните доклади за кампанията. Въпреки че е много млада, Пекеч вече е изградила завидна политическа кариера. ОЩЕ: Можете да си изберете измежду комунист и бандит – и те избраха комуниста

Преди да дойде в Ню Йорк, тя е работила като национален говорител на Камарата на представителите с мнозинство в Камарата на представителите, най-големият демократичен суперкомитет по политически въпроси в САЩ, където е участвала в комуникационна стратегия, която е помогнала на демократите да променят изборите си в няколко ключови конгресни района в Ню Йорк.

Тя е ръководила и печеливша кампания за Общинския съвет на Чикаго, работила е по кампанията за преизбиране на губернатора на Илинойс Джей Би Прицкер, а предишният ѝ опит включва работа в EMILY's List, офиса на губернатора на Северна Каролина Рой Купър и кампанията на Сара Гидиън за Сената. Това я профилира като един от най-интересните млади експерти по политическа комуникация от демократичната страна. ОЩЕ: Мюсюлманин, социалист, критик на Израел: Кой е новият кмет на Ню Йорк (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Ню Йорк Хърватия САЩ Зохран Мамдани
