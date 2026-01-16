Спорт:

Балкански медии за България: Фокусът на Анкара е служебният премиер, в Букурещ мислят за еврото, а в Скопие броят

След завъртането на конституционната рулетка с проучвателните мандати за нов опит за съставяне на правителство в рамките на 51-ия парламент стана ясно, че България отива към предсрочни парламентарни избори. Докато в България вече се обсъжда кога ще са те и да се коментират възможните дати през март и април, немалко медии на Балканите се вълнуват от случващото се в България в последните дни, като във всяка новина има различен фокус. Едни се вълунавт от политическата криза и броя на изборите ни, други от факта, че тъкмо сме влезли в еврозоната, а трети вече мислят кой ще ни е служебен премиер. 

Северна Македония и Гърция ни броят изборите

„България оди на избори“, пише и македонската медия 360 степени, докато „Независен“ ни броят изборите и посочват, че отиваме на предсрочен вот за осми път в рамките на шест години.

"Осем години политическа криза, пореден неуспешен опит за сформиране на правителство в България“, пише македонската медия „Вечер“ в контекста на рулетката с мандатите у нас.

В Гърция медиите също пишат за предсрочния парламентарен вот в страната ни и също ни броят изборите. ОЩЕ: Радев вече говори за своя партия на антимафиотския консенсус (ВИДЕО)

Атина Букурещ се тревожат за еврото

„Въпреки тази несигурност, България се присъедини към еврозоната на 1 януари, както беше планирано. Но тя се нуждае от политическа стабилност, за да ускори усвояването на средства от ЕС в разпадащата се инфраструктура, да насърчи чуждестранните инвестиции и да изкорени ендемичната държавна корупция“, пише гръцкото издание Kathimerini.

Подобно на Атина – Букурещ се тревожи за еврото. Най-старата информационна агенция Agerpres пише, че страната ни се нуждае от стабилност след присъединяването в еврозоната.

Друга румънска медия HotNews.ro също обръща внимание, че изборите в България ще се случат тъкмо след като страната ни е част от еврозоната.

Служебният премиер е фокус в турските медии

Турската Анадолска агенция също проследява случващото се в България. Дори вече гледа по-напред от гръцките, македонските и румънските медии и фокусът й е върху служебен премиер.

Според новите конституционни правила, президентът може да избира само министър-председателя и може да го направи само измежду ограничен списък от 10 души, заемащи публични длъжности.

Временният министър-председател, номиниран от президента, трябва да представи проект за кабинет, а след консултации с парламентарните групи Радев трябва да подпише указа. С назначаването на временното правителство, Радев ще определи дата за предсрочни парламентарни избори в рамките на два месеца.

Парламентът ще продължи работата си, докато новото правителство не положи клетва, пише още Анадолската агенция. ОЩЕ: "Ние първи надигнахме глас от площадите за явлението, което се задава": АПС върна веднага третия мандат на Радев

