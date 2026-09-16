Месеци по-късно: Обвинение за подпалвача на дипломатическите ни автомобили в Скопие

За развитие по разследването на палежите на българските дипломатически автомобили, съобщи македонската медия Журнал.мк. След разследването, прокурор от Основната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията е внесъл обвинителен акт срещу едно лице в Основен наказателен съд Скопие за престъплението застрашаване на лица, ползващи се с международна закрила. Подсъдимият е обвинен в създаване на значителна опасност за живота и здравето на лица под международна закрила чрез запалване на пожар на 15 юни тази година, около 12:05 часа, пред посолството на Република България в Скопие.

Според описаните в обвинителния акт действия, подсъдимият предварително е напълнил пластмасова бутилка с бензин на бензиностанция в непосредствена близост до посолството и се е насочил към обекта. Когато се е приближил до паркираните превозни средства, използвани от военния аташе на Република България и други служители на посолството, ги е залял с бензин и ги е запалил, след което незабавно е напуснал местопроизшествието", се казва в изявлението.

Съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс, престъплението, в което е обвинен подсъдимият, се наказва с лишаване от свобода за срок не по-малък от една година, пише още Журнал.мк.

Продължава престоя му в ареста

Заедно с обвинителния акт, прокурорът е внесъл в съда предложение за удължаване на наложената по-рано мярка за неотклонение, като е преценил, че все още са налице причините, поради които мярката е била наложена и удължена.

Според прокуратурата обстоятелствата сочат риск подсъдимият да стане недостъпен за правоприлагащите органи и по този начин да възпрепятства провеждането на наказателното производство. При предлагането на мярката са взети предвид и размерът на предвиденото наказание за престъплението, както и характерът на действията, които му се повдигат, насочени към безопасността и правата на лицата, ползващи се с международна закрила, включително дипломатическите представители. ОЩЕ: Прокуратурата в Скопие поиска задържане под стража за подпалвача на автомобилите на българското посолство