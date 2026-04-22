Бивш македонски министър към България: Тъжна е стратегията ви, станахте най-големият ни враг

22 април 2026, 21:35 часа 89 прочитания 0 коментара
Бившият министър на външните работи в правителството на Зоран Заев и настоящ президент на "Солуция" Никола Димитров влезе в ожесточена словесна схватка с представител на България по време на престижния форум Делфи в Гърция, става ясно от материал на македонската медия "Инфомакс". Думите са му дошли след изказване на българския представител от публиката, който изглежда е свързан с европейската преговорна рамка, която задължава Северна Македония да впише българите в македонската конституция, нои властта и опозицията все още наричат това "компромис", 

"Няма компромис, има пакет, който не донесе решение. Компромисът е решението, което ще направи и двете страни нещастни. Когато едната страна е в еуфория и празнува, това не е компромис. Въпросът не е решен. България на избирателната площадка е най-големият ни враг. Наистина ли искате това?" – отвърна Димитров.

Той също така използва известната мисъл на Уинстън Чърчил, за да критикува официалната София: „Без значение колко добра смятате, че е вашата стратегия, не е лоша идея да преглеждате резултатите от време на време.“

Бившият министър е разочарован от процеса по разширяване

В основната си презентация Димитров осъзна разочароващия процес за разширяването на Европейския съюз, след като македонският пример е най-доброто доказателство за нефункционалността на тази система. Той заяви, че страната е кандидат от 2005 г., а днес не е близо до членство, като оцени, че процесът е сериозно маргинализиран. Бившият македонски министър обаче пропуска, че именно правителството на Християн Мицкоски тупа топката и си измисля проблеми с България само и само да не впише българите в македонската конституция. При положение, че населението на Северна Македония е близо 2 млн. души, Мицкоски ги лишава от европейски им път само заради около 3000 българи според него, но според Пендаровски и заместник-външния министър в България Марин Райков около 200 000.

Нещо, за което Мицкоски е критикуван и от македонската опозиция в лицето на СДСМ, които наскоро казаха, че за настоящия македонски премиер вписването на българите в македонската конституция е национално предателство, защото работи за Сърбия, Русия и Унгария на Орбан. ОЩЕ: Политик от Скопие: Вписването на българите е национално предателство за Мицкоски, защото той работи за Сърбия

Деница Китанова Отговорен редактор
Никола Димитров македонски българи Република Северна Македония македонска конституция
