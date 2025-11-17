С церемония по рязане на стомана: Турция започна да строи военен кораб за Португалия (ВИДЕО)

С церемония по рязане на стомана Турция започна строителството на първия военноморски логистичен кораб за португалския флот, съобщи турската Анадолска агенция. Церемонията по пускането в експлоатация на първия спомагателен кораб за попълване на нефтени резервоари и логистика, който Турция ще построи, се проведе в корабостроителницата Ада в Истанбул. Турция и Португалия са подписаха договора на 17 декември 2024 г. в Лисабон, като споразумението обхваща изграждането на два спомагателни кораба за попълване на нефтени запаси и логистични кораба за португалския флот.

„В този ден положихме не само основите на договор, но и основите на историята – първият износ на военна военноморска платформа от Турция за държава членка на НАТО и Европейския съюз", каза Халук Горгун, секретар на турската отбранителна промишленост (SSB).

„Днес правим първата осезаема стъпка от този исторически проект. С тази церемония по рязане на стомана ние даваме началото на създаването на морска платформа, която ще служи на човечеството в мир и ще осигурява възпиране във времена на конфликт". ОЩЕ: "От кухнята": САЩ ще пращат Мадуро при Путин или Ердоган, разширяват военното присъствие в Латинска Америка

STM, Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa edeceği Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemilerinin sac kesimini İstanbul’da gerçekleştirdi.



STM ana yükleniciliğinde yürütülen proje, Türkiye'nin bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye ilk askerî gemi ihracatı niteliği taşıyor. pic.twitter.com/v9S62JYZ7D — SAVTEK Dergi (@savtekdergi) November 16, 2025

Подробности за корабите

С икономична крейсерска скорост от 14 възела, корабите ще постигнат обхват до 14 000 морски мили, което ще им позволи успешно изпълнение на трансокеански мисии.

„Проектирани за широк спектър от операции – включително попълване на запаси в морето, логистична поддръжка, регионално проектиране на сила, десантни операции, медицинска помощ, търсене и спасяване и хуманитарна помощ – тези кораби ще бъдат многофункционални средства за съвременните военноморски операции", каза Горгун.

Той добави, че корабите, оборудвани с усъвършенствани комуникационни и командно-контролни системи, както и с цялостен набор от сензори и оръжейни системи, ще засилят възпиращата сила на съюзническите военноморски сили и ще укрепят дългосрочните логистични възможности на португалския флот.

Горгун добави, че платформите, които могат да превозват до 20 леки бронирани машини, ще разполагат с пилотска кабина и хангарна инфраструктура за хеликоптери и безпилотни летателни апарати (БЛА). „С такива усъвършенствани характеристики те ще играят ключова роля в съвместните операции, ръководени от НАТО“, добави той. ОЩЕ: Турски гигант заля Африка с дронове