С церемония по рязане на стомана: Турция започна да строи военен кораб за Португалия (ВИДЕО)

С церемония по рязане на стомана Турция започна строителството на първия военноморски логистичен кораб за португалския флот, съобщи турската Анадолска агенция. Церемонията по пускането в експлоатация на първия спомагателен кораб за попълване на нефтени резервоари и логистика, който Турция ще построи, се проведе в корабостроителницата Ада в Истанбул. Турция и Португалия са подписаха договора на 17 декември 2024 г. в Лисабон, като споразумението обхваща изграждането на два спомагателни кораба за попълване на нефтени запаси и логистични кораба за португалския флот.
„В този ден положихме не само основите на договор, но и основите на историята – първият износ на военна военноморска платформа от Турция за държава членка на НАТО и Европейския съюз", каза Халук Горгун, секретар на турската отбранителна промишленост (SSB).
„Днес правим първата осезаема стъпка от този исторически проект. С тази церемония по рязане на стомана ние даваме началото на създаването на морска платформа, която ще служи на човечеството в мир и ще осигурява възпиране във времена на конфликт".
Подробности за корабите
С икономична крейсерска скорост от 14 възела, корабите ще постигнат обхват до 14 000 морски мили, което ще им позволи успешно изпълнение на трансокеански мисии.
„Проектирани за широк спектър от операции – включително попълване на запаси в морето, логистична поддръжка, регионално проектиране на сила, десантни операции, медицинска помощ, търсене и спасяване и хуманитарна помощ – тези кораби ще бъдат многофункционални средства за съвременните военноморски операции", каза Горгун.
Той добави, че корабите, оборудвани с усъвършенствани комуникационни и командно-контролни системи, както и с цялостен набор от сензори и оръжейни системи, ще засилят възпиращата сила на съюзническите военноморски сили и ще укрепят дългосрочните логистични възможности на португалския флот.
Горгун добави, че платформите, които могат да превозват до 20 леки бронирани машини, ще разполагат с пилотска кабина и хангарна инфраструктура за хеликоптери и безпилотни летателни апарати (БЛА). „С такива усъвършенствани характеристики те ще играят ключова роля в съвместните операции, ръководени от НАТО", добави той.