Кабинетът подаде оставка:

Заради стачка на продавачите: Гръцките открити пазари затварят

07 януари 2026, 12:25 часа 149 прочитания 0 коментара
Заради стачка на продавачите: Гръцките открити пазари затварят

Гръцките традиционни пазари на открито (Лайки агора) затварят. Причината е, че продавачите започват безсрочна национална стачка от днес.

Този ход е съгласно взето съвместно решение на техните федерации през декември миналата година.

Според гръцките медии днес ще има събиране на протестиращи на централния площад "Синтагма" в столицата Атина, докато тече среща между търговци и производители с министъра на развитието на Гърция Такис Теодорикакос, на която ще присъстват и представители на ръководството на Общогръцката федерация на сдруженията на търговците на пазари на открито.

Още: Желязков: Получих уверение от Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата с Гърция ще бъде решен в близките дни

Непосилни и несправедливи изисквания

По план зеленчуковите пазари в Атина и Солун се очаква да затворят утре.

Протестиращите се оплакват от непосилни и неизпълними според тях изисквания, които държавата и общините им налагат. Те включват ежедневни инвентаризации, отчети и изпълнение на санитарни разпоредби. Има недоволство и заради прекаленото и несправедливо данъчно облагане на хората, заети с тази дейност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Getty Images

Продавачите и производителите на откритите фермерски пазари настояват за мерки срещу високите цени и за реална подкрепа на земеделците чрез намаляване на производствените разходи.

Още: Близо 3.5 млн. евро седмично губят българските превозвачи от гръцката фермерска блокада

Основно тяхно искане е и премахване на презумптивния метод на данъчно облагане, който е на базата на прогнозни, а не на реални приходи.

През следващите 24 часа производителите и търговците планират моторно шествие от градската магистрала Кифису до пътните такси при Афидни, северна Атина, предаде БТА.

В същото време търговци и производители на пазарите в Солун планират моторизирано шествие до Малгара, където е една от големите блокади на фермерите, а утре сутринта се очаква да блокират и централния пазар на Солун.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Пазари Гърция стачка продавачи
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес