Заради стачка на продавачите: Гръцките открити пазари затварят

Гръцките традиционни пазари на открито (Лайки агора) затварят. Причината е, че продавачите започват безсрочна национална стачка от днес.

Този ход е съгласно взето съвместно решение на техните федерации през декември миналата година.

Според гръцките медии днес ще има събиране на протестиращи на централния площад "Синтагма" в столицата Атина, докато тече среща между търговци и производители с министъра на развитието на Гърция Такис Теодорикакос, на която ще присъстват и представители на ръководството на Общогръцката федерация на сдруженията на търговците на пазари на открито.

Непосилни и несправедливи изисквания

По план зеленчуковите пазари в Атина и Солун се очаква да затворят утре.

Протестиращите се оплакват от непосилни и неизпълними според тях изисквания, които държавата и общините им налагат. Те включват ежедневни инвентаризации, отчети и изпълнение на санитарни разпоредби. Има недоволство и заради прекаленото и несправедливо данъчно облагане на хората, заети с тази дейност.

Източник: Getty Images

Продавачите и производителите на откритите фермерски пазари настояват за мерки срещу високите цени и за реална подкрепа на земеделците чрез намаляване на производствените разходи.

Основно тяхно искане е и премахване на презумптивния метод на данъчно облагане, който е на базата на прогнозни, а не на реални приходи.

През следващите 24 часа производителите и търговците планират моторно шествие от градската магистрала Кифису до пътните такси при Афидни, северна Атина, предаде БТА.

В същото време търговци и производители на пазарите в Солун планират моторизирано шествие до Малгара, където е една от големите блокади на фермерите, а утре сутринта се очаква да блокират и централния пазар на Солун.