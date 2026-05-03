Българин си изпати: Солена глоба и 18 месеца затвор за незаконна продажба на куче!

03 май 2026, 11:44 часа 398 прочитания 0 коментара
Български гражданин бе осъден в Солун, Гърция, заради незаконна продажба на куче. Обявената присъда е - 18 месеца лишаване от свобода, което може да се замени с парична санкция от 10 евро на ден. Наложена е също глоба от общо 13 500 евро, предаде БНР. Българинът е уговорил продажбата на животното за 200 евро, като казал, че животното е обучено полицейско куче. Купувачът е информирал полицията преди сделката и българинът е арестуван и обвинен в незаконна търговия на домашни любимци.

Юристи поясниха, че в случая е извършено престъпление, защото продажбата на животно не е частна, а регламентирана сделка. Допуска се само при следните условия: регистрация и чипиране на кучето, регистрация на прехвърляне и право на продажба. Българинът не е успял да докаже пред съда, че е собственик на животното, което е без никакви документи. Законът в южната ни съседка е насочен срещу целия незаконен пазар на животни - отглеждане, препродажба без контрол и липса на ветеринарна регистрация. Адвокати припомниха, че непознаването на закона не ви освобождава от отговорност.

Евгения Чаушева
