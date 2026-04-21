Гордост: Померан стана полицейско куче (ВИДЕО)

Свикнали сме да виждаме полицейски кучета от порода немска или белгийска овчарка, но ето, че техните по-малки събратя доказаха, че по нищо не отстъпват от специалните качества, които трябва да притежават, за да помагат на служителите на реда. Първото куче от породата померан шпиц, служител на полицията е в Япония. Кученцето на име Хаку издържа изпитите си от първия опит, побеждавайки 51 други кучета, включително немски овчарки. Сега той ще търси престъпници и изчезнали лица.

Откриватели и не само

Припомняме, че в началото на март граничарското куче Пирин откри близо 50 кг марихуана в тайници на лек автомобил на ГКПП „Капитан Андреево“. Това съобщиха на страницата на МВР в интернет. Понякога се случват и инциденти. През май 2024 г. полицейското куче K-9 ухапа офицер по време на пропалестински митинг в Амстердам. На видеозапис бе заснето как кучето се нахвърля върху полицая, който се опитва да мине покрай него. Няколко други униформени се включиха, за да спасят своя колега от кучето, докато протестиращите се забавляваха със ситуацията.

