Лайфстайл:

Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България

17 декември 2025, 23:35 часа 449 прочитания 0 коментара
Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България

Разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани ще се осъществява стриктно на принципа на собствените заслуги и при пълно спазване на поетите международни ангажименти, като Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония. Това се казва в Брюкселската декларация, приета на срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Брюксел. В нея участваха държавните ръководители на всички държави кандидати от региона, с изключение на Сърбия. Сръбският президент Александър Вучич заяви още вчера, че няма да присъства на срещата. България е представлявана от премиера в оставка Росен Желязков, а следващата среща на върха ЕС – Западни Балкани ще се проведе в Черна гора през юни 2026 г.

Лидерите на ЕС и държавите членки, в консултация с партньорите от региона, подчертават, че бъдещето на Западните Балкани е в Европейския съюз и че разширяването представлява геостратегическа инвестиция в мир, сигурност, стабилност и просперитет. В декларацията се посочва, че ускоряването на процеса на присъединяване зависи от достоверни реформи, строга и справедлива условност и напредък, оценяван изцяло въз основа на постигнатите резултати, предава БНТ.

Още: Росен Желязков: Нерешени въпроси със Северна Македония нямаме

ЕС изрично акцентира, че приобщаващото регионално сътрудничество, помирението и добросъседските отношения остават съществени елементи на процеса на разширяване и изграждането на споделено бъдеще. В този контекст се подчертава необходимостта от добросъвестно и с осезаеми резултати изпълнение на международните споразумения, включително Преспанското споразумение с Гърция и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България.

В декларацията се подчертава още, че разширяването трябва да върви паралелно с вътрешната подготовка на ЕС, както и че страните кандидатки следва да ускорят реформите си, особено в областта на върховенството на правото, демократичните институции, свободата на медиите и правата на малцинствата.

Още: Готви ли се нова Югославия: Ето как и кой приближава Скопие към „Сръбския свят“ (ВИДЕО и СНИМКИ)

В текста се припомня, че поетапната интеграция на Западните Балкани вече е в ход в редица области и се осъществява на обратим и основан на заслуги принцип, като предоставя конкретни ползи за гражданите още преди пълноправното членство. Съюзът подчертава, че напредъкът в икономическата интеграция трябва да запази целостта на вътрешния пазар и равнопоставените условия за конкуренция.

Лидерите на ЕС потвърждават и очакването си партньорите от Западните Балкани да се съобразяват с Общата външна политика и политика на сигурност на Съюза, включително прилагането на ограничителните мерки, както и да засилят усилията си срещу корупцията, организираната престъпност и хибридните заплахи.

Още: Политическо бездействие в Скопие: Външният министър заговори за мини по пътя към ЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Западни Балкани Европейски съюз Росен Желязков Република Северна Македония РСМ
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес