Балканска монахиня измами полицията

Монахиня е подала невярно съобщение в полицията в Хърватия, съобщи хърватската медия "Индекс". Тя се оплакала в полицията, че била нападната. По-късно в социалните мрежи се разпространи информация, че монахинята е била нападната от чуждестранен работник или мигрант, крещейки „Аллаху Акбар“. От момента на това съобщение в Хърватия се разрази ожесточен обществен спор.

Вчера, ден след като беше изписана от болницата, 35-годишната жена подаде наказателна жалба в полицията, твърдейки, че е била ранена от неизвестен извършител, който се е приближил до нея на улицата и я е намушкал с нож. След преглед в болницата са установени леки наранявания.

Криминалното разследване обаче е установено, че 35-годишната жена си е нанесла нараняването с нож, който предварително е закупила от магазин в Загреб.

Ще бъде наказателно преследвана

По време на по-нататъшна работа полицията стигнала до оперативна информация, която сочела, че сигналът е евентуално неверен. Чрез интензивни проверки те установили, че жената е подала невярно съобщение за престъпление, за да заблуди полицията, въпреки че е знаела, че невярното докладване е престъпление.

Разследването потвърди, че тя си е нанесла нараняването сама с нож, който е закупила предварително.

Въз основа на констатациите полицията ще повдигне обвинения срещу 35-годишната жена пред компетентната общинска наказателна прокуратура по подозрение за престъплението „невярно докладване“.

Жената има нужда от грижа

След като потвърдили, че става въпрос за самонараняване, полицаите извикали спешна медицинска помощ. По решение на лекаря жената била транспортирана до подходящо здравно заведение за по-нататъшни грижи. ОЩЕ: Презерватив на 200 години с откровена сцена с монахиня и монаси показа музей в Амстердам (СНИМКА)