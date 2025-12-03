Мицотакис призова за сдържаност фермерите, които са на границата с България

След като протестиращи фермери се отправиха към граничния пункт Промахон между Гърция и България, за да организират блокада, докато ескалират действията си, премиерът Кириакос Мицотакис призова за сдъжаност, предаде гръцкото издание Kathimerini. Според него екстремни действия, продължително затваряне на национални пътища и митнически пунктове, както и на летища, са действия, които не помагат.

Протестът на фермерите

Земеделски производители, животновъди и пчелари от северния регион Серес заобиколиха полицейска блокада на кръстовището Лефконас на A25, като се движеха през полета и се насочваха към Промахон.

Протестите са заради забавените плащания на субсидии от Европейския съюз, които бяха задържани на фона на разследване на корупционен скандал, засягащ селскостопанския сектор. Очаква се фермерите да се срещнат по-късно в сряда, за да решат бъдещите действия.

Мицотакис ще забърза субсидиите

В сряда премиерът Кириакос Мицотакис обсъди забавянията в плащанията към земеделските производители, като призова срещу разрушителни протести като пътни блокади, затваряне на летища и митнически пунктове, и очерта планове за ускоряване на субсидиите. Говорейки на заседание на Правителствения съвет по икономическа политика в имението Максимос, Мицотакис заяви, че подобни „крайни действия... не помагат" и подчерта, че общите плащания за земеделските производители за 2025 г. ще се увеличат с повече от 500 милиона евро в сравнение с 2024 г., от 3,1 милиарда на 3,7 милиарда евро.