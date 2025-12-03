Към Промахон: Гръцките фермери пробиха полицейската блокада

Протестиращите фермери и животновъди от Северна Гърция са пробили полицейската блокада и са се отправили към граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на българо-гръцката граница, за да спрат движението през него, съобщи електронното издание на в. “Катимерини“, цитирано от БТА.

Земеделски производители, животновъди и пчелари от района на Серес се събраха с трактори малко преди 12:00 часа на кръстовище до Сидирокастро. На пътя Серес – Промахон е имало разположени полицейски сили, но протестиращите са успели да ги преодолеят.

От понеделник сутринта движението към Атина остава затворено край Малгара, западно от Солун, където са събрани голям брой фермери със земеделската техника.

Според държавната телевизия ERT днес се очаква ново общо събрание на фермерски организации, което да вземе решения за възможността за нови блокади.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии след скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

Днес премиерът на страната Кириакос Мицотакис призова фермерите да не предприемат крайни действия и посочи, че правителството е готово за диалог.

Още по-рано беше преустановено преминаването през граничния пункт Кулата от българска страна.