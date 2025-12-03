Европа се тревожи за Косово: Отказаха да регистрират сръбската листа за изборите

Централната избирателна комисия на Косово не е сертифицирала „Сръбска листа“ – най-голямата косовска сръбска партия – за предсрочните парламентарни избори на 28 декември. Препоръката за сертифициране на Сръбската листа, която се ползва с подкрепата на Белград, получи само 2 гласа „за“, 2 „против“ и 7 „въздържали се“ по време на заседанието на ЦИК във вторник следобед, пише македонската civilmedia.

„Сръбска листа“ може да обжалва решението пред Комисията за жалби и обжалвания на изборите (ECAC).

Защо не я регистрираха?

Членовете на движението „Ветевендосе“ в ЦИК, Сами Куртеши и Албан Красничи, гласовито се противопоставиха на сертифицирането на тази партия и бяха единствените, които гласуваха против. Куртеши заяви по време на срещата: „Винаги съм казвал, че тази партия работи срещу интересите на Косово.“

Членове на другите албански политически партии в ЦИК се въздържаха от гласуване. Това е третият път, в който ЦИК първоначално не сертифицира тази партия. Това се случи за редовните парламентарни избори на 9 февруари и местните избори на 12 октомври. В двата предишни случая Комисията по жалби отмени решението на ЦИК.

Европа е разтревожена

Мисията на ОССЕ в Косово реагира остро на неотдавнашното решение да не се сертифицира „Сръбска листа“ за изборите на 28 декември. В публично изявление мисията определи това действие като отклонение от международните избирателни стандарти и нарушение на правото на политическо участие.

Британският посланик в Косово, Джонатан Харгрийвс, предупреди, че подобни действия „заплашват да разрушат трудно спечелената репутация на Косово като мултиетническа демокрация“ и да застрашат отношенията с международните партньори. Той каза, че очаква EKAP да преразгледа решението.

Европейският съюз също изрази съжаление, като подчерта, че решението демонстрира политизирането на изборния процес от движението „Самоопределение" и други партии, нарушавайки принципите на справедлив и приобщаващ процес.