Македонските служби разкриха руска пропагандна мрежа, тяхна медия твърди за българска връзка

Агенцията за национална сигурност на Северна Македония, която е контраразузнавателната служба на страната, обяви днес, че съвместно с Министерството на вътрешните работи и прокуратурата предприема действия срещу пропагандна мрежа в страната, която има „разрушителен и злонамерен дневен ред“ и влияе върху обществения дискурс в полза на чуждестранни, по-специално руски, интереси, предава meta.mk.

Според македонската служба, преди две седмици, на 18 септември тази година, са предприети разследващи действия срещу македонски гражданин, който е „свързан с чуждестранни фактори, създатели на пропаганден апарат с мрежа от портали, интегрирани в македонското медийно пространство“.

Контраразузнаването на Северна Македония не разкрива самоличността му, но уточнява, че домът му е претърсен и са иззети вещи за съдебномедицинска експертиза.

Според Агенцията обаче има основателно подозрение за три престъпления: „Подбуждане към национална, расова и религиозна омраза, раздор и нетърпимост“ по чл. 319, „Разкриване на служебна тайна“ по чл. 360 и „Разпространение на расистки и ксенофобски материали чрез компютърна система“ по чл. 394-д от Наказателния кодекс.

Македонска медия тдърди за българска връзка

Задържаният македонски гражданин според македонската медия "Слободен печат" е с инициали "А.С." и според медията е в процес на получаване на българско гражданство.

"Слободен печат" уточнява че част от действията срещу него са свързани и с разкриване на служебна тайна, свързана с пътуването на съпругата на премиера Християн Мицкоски до България, тоест за охраната и членовете на охранителния апарат, които са били на смяна в рамките на това посещение, както и за разпространение на расистки и ксенофобски материали чрез компютърна система.

В контекста на разследването за пропагандни дейности в услуга на руските интереси - „Слободен печат“ посочва името на Mar Net, която македонската медия свързва с "българска пропаганда".

Твърденита на медията идват на фона на пренасянето на костите на българския цар Самуил в България, което предизвика вълна от недоволство в медиите в югозападната ни съседка и дори отричане на вече договореното от историческата комисия между двете страни през 2022 г., че Самуил е български цар.

Освен това в информационния поток на страната се забелязва, че при представяне на новини за България са подбрани само изключително негативни събития и информации. ОЩЕ: Реакции за цар Самуил и твърдения за "гръцко-български пазар": В Скопие вече не са съгласни, че е български владетел