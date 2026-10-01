Почина Биляна Плавшич, която буквално прескачала трупове в Босна, за да поздрави палача им

Почина Биляна Плавшич, една от водещите фигури начело на правителството на Република Сръбска по време на войната в Босна и Херцеговина, предаде хърватската медия "Индекс". Заради участието си в систематичното прогонване и престъпленията срещу несръбското население, тя е осъдена за престъпления срещу човечеството пред Международния трибунал за военни престъпления, извършени на територията на бивша Югославия в Хага.

По време на войната тя е била вицепрезидент на Република Сръбска и е близък сътрудник на Радован Караджич, Момчило Краишник и генерал Ратко Младич. Нейната военна роля беше белязана от краен екстремизъм, подстрекателство и дехуманизираща реторика спрямо бошняците.

Прескачала убити хора, за да прегърне палача им

Обществеността запомни нейните изявления за генетичната малоценност на бошняците и отношението, че жертването на половината от сръбския народ би било приемливо за постигане на политически цели.

„Има 12 милиона сърби, нека шест милиона от тях загинат. Отново другата половина ще се радва на плодовете на труда и борбата“, каза тя.

Един от най-известните символи на нейната дейност от този период е пристигането ѝ в Биелина през април 1992 г., веднага след клането на цивилни (поне 48 от тях), извършено от паравоенните части на Желко Ражнатович Аркан, когато тя публично поздравява и прегръща.

Облечена елегантно както обикновено, с прясна прическа и високи токчета, тя го прегърна и го целуна много топло, докато около нея на тротоара лежаха прясно убити хора, които тя трябваше да прескача, за да стигне до него“, пише писателката и журналистка Славенка Дракулич за Плавшич. ОЩЕ: „Сръбски свят“, Младич и омагьосаният кръг на омразата: Проф. Георги Бърдаров в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Хитрувала пред Хагския трибунал

През 2000 г. Хагският трибунал обвини Плавшич в геноцид, съучастие в геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и обичаите на войната. Биляна Плавшич доброволно се предаде на съда през януари 2001 г.

В края на 2002 г. тя сключи споразумение с прокуратурата и се призна за виновна по едно от обвиненията, което се отнася до преследване по политическа, расова и религиозна основа като престъпление срещу човечеството.

В замяна на нейните признание и изразено разкаяние, прокуратурата оттегли останалите обвинения, включително обвинението в геноцид. През февруари 2003 г. тя беше осъдена на единадесет години затвор.

След като излежа две трети от присъдата си, тя беше освободена условно през октомври 2009 г., в съответствие с шведското законодателство. Тя излежа присъдата си в женския затвор Хинсеберг в Швеция и след като излежи две трети от присъдата си, беше освободена през октомври 2009 г.

След освобождаването си от затвора, тя се премества в Белград, където в по-късни медийни изяви и мемоари до голяма степен оттегля и омаловажава по-ранното си разкаяние от съдебната зала, твърдейки, че признаването на вина е било просто тактически ход, за да се избегне по-дълъг процес и по-тежка присъда.

Защита на Младич

Плавшич защитаваше военнопрестъпника Младич, осъден за масови военни престъпления и геноцид. В изявленията си тя повтори, че винаги е била на негова страна и го похвали, че е „добър човек“ и „превъзходен войник“. ОЩЕ: Даже са си водили и бележки: 9 сърби са арестувани в Косово за военни престъпления