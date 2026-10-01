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"Заплахата за господаря в Белград е видима": Кремъл не вярва в успеха на Вучич на сръбските избори

01 октомври 2026, 9:50 часа 843 прочитания 0 коментара
Снимка: Kremlin.ru
"Заплахата за господаря в Белград е видима": Кремъл не вярва в успеха на Вучич на сръбските избори

Между оставката на сръбския президент Александър Вучич и телефонния му разговор ден преди това с руския диктатор Владимир Путин имало пряка връзка и „цялата операция е била на ръба на провала, ако Вучич не успее да спечели Кремъл“, става ясно от материал на кремълската агенция РИА Новости, цитиран от белградските медии и хърватската "Индекс". Ден преди да подаде оставка, за да се включи, както каза, „като обикновен гражданин“ в кампанията за предсрочни парламентарни избори, които свика за 25 октомври, Вучич обяви, че е разговарял с Путин и че се надява на ново удължаване на газовото споразумение с Русия, като се има предвид, че Сърбия е до голяма степен зависима от руски газ.

„Газовото споразумение изтича на 30 септември. Вярвам, че след днешния разговор то ще бъде удължено и че ще осигурим стабилни доставки на газ“, написа Вучич в Instagram в събота, след телефонен разговор. Той подаде оставка в неделя.

"Заплахата за господаря на Белград е очевидна":  Русия не вярва в успеха на Вучич

В понеделник той официално предаде задълженията на председателя на Собранието в техническия мандат Ана Бърнабич, която ще заема поста за максимум 90 дни, до президентските избори. Авторът на коментара на РИА Новости Дмитрий Бавирин казва, че Вучич „заминава, за да остане“ и че планира да бъде избран за министър-председател.

 „Изобщо няма значение как се нарича задължението, което изпълнява: докато е в системата, той ще бъде неин господар. Дори да стане портиер, въпросите пак ще се решават чрез него. Но при едно условие: управляващата Сръбска прогресивна партия трябва да спечели парламентарните избори на 25 октомври. В противен случай ще загубят всичко“, пише Бавирин.

Кремълската агенция оценява, че Сърбия е изправена пред кампания след много години, чийто резултат не е очевиден. В нея се посочва още, че Вучич и неговите поддръжници привидно имат по-голям шанс и по-високи рейтинги, но както тази, така и миналата година многократно е изглеждало, че „дните на неговата ера са преброени, а вертикалът на сръбската власт виси на косъм: заплахата за господаря в Белград е видима, дори и да не искате да я видите“. ОЩЕ: Два дни преди оставката: Вучич назначи бивш директор на военното разузнаване за посланик на Сърбия в Русия

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Владимир Путин Сърбия Александър Вучич сръбски избори
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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