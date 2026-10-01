Най-сетне македонски принос: Мраморът на саркофага на цар Самуил бил добит от Прилеп

Медиите в югозападната ни съседка най-сетне намериха за какво да се хванат и да тълкуват като македонски принос в тържественото посрещане на костите на българския цар Самуил в София. Става въпрос за информация, че саркофагът, с който ще бъдат донесени костите на българския цар в родината му, е изработен от бял мрамор, добит от македонския град Прилеп. Твърдението е на българския портал EUalive, а негов автор е журналистът Емилия Милчева.

Македонската медия "Независен" побърза да отрази информацията и публикува заглавие: "Самуил ще бъде донесен в България със саркофаг, изработен от македонски мрамор". ОЩЕ: Реакции за цар Самуил и твърдения за "гръцко-български пазар": В Скопие вече не са съгласни, че е български владетел

Символ на общата история, но български цар

Припомняме, че през 2022 г. създадената чрез Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество историческа комисия между България и Северна Македония постигна съгласие, че цар Самуил е владетел на българско царство, но и като символ на общата история между двете страни.

Последните дни обаче в югозападната ни съседка се чуват гласове, как това не означавало, че Самуил е български владетел.

Освен това в информационния поток на страната се забелязва, че при представяне на новини за България са подбрани само изключително негативни събития и информации. ОЩЕ: Разбрахме се със Скопие за цар Самуил. Но още дебнат опасности