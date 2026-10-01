Кабинетът "Радев":

Урсула фон дер Лайен обеща на Албания безплатен роуминг

01 октомври 2026, 9:30 часа 267 прочитания 0 коментара
Снимка: European Parliament
Урсула фон дер Лайен обеща на Албания безплатен роуминг

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети Албания и се срещна с албанския премиер Еди Рама, като след срещата призова за продължаване и пълно прилагане на реформите в Албания, като подчерта значението на промените в съдебната система и опазването на околната среда, съобщи албанската телевизия Top Channel. По време на пресконференцията председателят на Европейската комисия обеща безплатен роуминг за албанската държава. 

„Работим за намаляване на таксите за роуминг – това е възможност хората да се сближат. Обещавам ви, че ще се върна в Албания, след като постигнем безплатен роуминг. Искам да завърша с думите, че докато вие се подготвяте тук, ние също се подготвяме“, каза Фон дер Лайен.

Напредъкът на Албания по Плана за растеж

По време на съвместната пресконференция с министър-председателя Еди Рама тя също така приветства напредъка на страната в рамките на Плана на Европейския съюз за растеж. Председателят на Европейската комисия изтъкна и икономическите резултати, както и подкрепата на ЕС за Албания.

Тя отбеляза, че страната е изпълнила над 80% от стъпките, предвидени в Плана за растеж, и е получила 213 милиона евро от Европейския съюз. Необходими са допълнителни реформи по отворените глави, в съдебната рамка и в сферата на опазването на околната среда – с цел съхраняване на забележителната природна красота на Албания.

Реформите трябва да бъдат напълно изпълнени; важно е те да доведат до реални промени за гражданите на Албания. Третото ми послание е свързано с резултатите ни по отношение на растежа. Какви са принципите?

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"Ние осигуряваме инвестиции от ЕС, а докато се подготвяте за присъединяване към Съюза, вие приемате и прилагате необходимите реформи, за да гарантирате конкурентоспособността на вашите компании на европейския пазар. Албания постига отличен напредък по отношение на Плана за растеж; изпълнили сте над 80% от стъпките и сте получили 213 милиона евро от ЕС. Постигнахме добри резултати. Вече сте част от SEPA", посочи още фон дер Лайен. ОЩЕ: Още преди членството: ЕС предлага на страните кандидатки достъп до единния пазар, но само ако не са "агенти" на Русия и Китай

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Западни Балкани Европейска комисия роуминг Албания Урсула фон дер Лайен
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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