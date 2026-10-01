Гърция поема Съвета за сигурност на ООН с поглед към избора на нов генерален секретар

Нашата южна съседка Гърция поема ротационното председателство на Съвета за сигурност на ООН на 1 октомври, което е вторият и последен мандат на избран член през мандата ѝ от 2025 до 2026 г., предава гръцкото издание Kathimerini. Гърция, чийто двугодишен мандат изтича на 31 декември, преди това заемаше председателството през май 2025 г. 15-членния орган ще бъде председателстван от посланик Аглая Балта, постоянният представител на Гърция в Организацията на обединените нации.

Председателството идва в момент, когато Съветът за сигурност се бори с няколко големи конфликта на фона на дълбоки разделения между петте си постоянни членове. Украйна остава начело в дневния ред, наред с крехкото прекратяване на огъня в Газа и напрежението, свързано с Иран и Ормузкия проток.

Съветът разглежда и войната в Судан и продължаващата криза със сигурността в Хаити, където въоръженото насилие е разселило близо 1,5 милиона души. На 29 септември той поднови за шест месеца мандата на международни сили за борба с бандите в Хаити преди изборите, насрочени за декември.

Избора на следващия генерален секретар

Октомври може да се окаже важен и при избора на следващия генерален секретар на ООН. Съгласно Устава на ООН, Общото събрание назначава генералния секретар по препоръка на Съвета за сигурност.

Ако Съветът постигне споразумение този месец и никой от петте му постоянни членове не упражни правото си на вето, препоръката за наследник на Антонио Гутериш би могла да бъде направена по време на гръцкото председателство.

Следващият генерален секретар трябва да встъпи в длъжност на 1 януари 2027 г. ОЩЕ: Накъде върви светът: Акцентите от Общото събрание на ООН, които всъщност определят пътя (ВИДЕО)