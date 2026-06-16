Докато ЕП обсъжда бъдещето на Скопие: Муцунски ще дегустира вино в Лондон

Министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски днес е на работно посещение в Лондон, пише македонската медия press24.mk.В британското Министерство на външните работи, общността и развитието Муцунски ще има среща с държавния секретар Ивет Купър, на която се очаква да бъдат обсъдени подобряването на двустранните отношения и сътрудничеството между двете страни.

Ще дегустира ли вино?

В рамките на посещението министърът ще присъства и на откриването на първия панаир на виното на страните от Централна и Източна Европа в Лондон, посветен на насърчаването на износа и външната търговия.

Той ще посети и македонския павилион на панаира, съобщиха от Министерството на външните работи и външната търговия.

Посещението на Муцунски в Лондон идва в момент, в който в Европейския парламент ще се обсъжда европейското бъдеще на Северна Македония и нейния напредък.

Предишното посещение на Муцунски

Преди това Муцунски бе на работно посещение в Северен Рейн-Вестфалия по покана на провинциалния министър по федералните, европейските, международните въпроси и медиите Натанаел Лимински, а след Лондон ще отпътува за Дъблин, където е планирана среща с министъра на външните работи и отбраната на Ирландия Хелън Макенти. ОЩЕ: Марта Кос ще посети Скопие: Македонските медии с намеци за прическата й