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Докато ЕП обсъжда бъдещето на Скопие: Муцунски ще дегустира вино в Лондон

16 юни 2026, 12:12 часа 365 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Timco Mucunski
Докато ЕП обсъжда бъдещето на Скопие: Муцунски ще дегустира вино в Лондон

Министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски днес е на работно посещение в Лондон, пише македонската медия press24.mk.В британското Министерство на външните работи, общността и развитието Муцунски ще има среща с държавния секретар Ивет Купър, на която се очаква да бъдат обсъдени подобряването на двустранните отношения и сътрудничеството между двете страни.

Ще дегустира ли вино?

В рамките на посещението министърът ще присъства и на откриването на първия панаир на виното на страните от Централна и Източна Европа в Лондон, посветен на насърчаването на износа и външната търговия.

Той ще посети и македонския павилион на панаира, съобщиха от Министерството на външните работи и външната търговия.

Посещението на Муцунски в Лондон идва в момент, в който в Европейския парламент ще се обсъжда европейското бъдеще на Северна Македония и нейния напредък. 

Предишното посещение на Муцунски

Преди това Муцунски бе на работно посещение в Северен Рейн-Вестфалия по покана на провинциалния министър по федералните, европейските, международните въпроси и медиите Натанаел Лимински, а след Лондон ще отпътува за Дъблин, където е планирана среща с министъра на външните работи и отбраната на Ирландия Хелън Макенти. ОЩЕ: Марта Кос ще посети Скопие: Македонските медии с намеци за прическата й

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Лондон Северна Македония Тимчо Муцунски Томас Вайц
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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