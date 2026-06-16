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Марта Кос ще посети Скопие: Македонските медии с намеци за прическата й

16 юни 2026, 11:52 часа 287 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Марта Кос ще посети Скопие: Македонските медии с намеци за прическата й

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос посети отново в Скопие през юли, но очакванията посещението да доведе до обрат са минимални, пише македонската медия "Слободна преса", като заглавието й е насочено с намек за прическата на еврокомисаря. Заглавието гласи следното: "Марта Кос ще си направи „прическа“, но не и преобразяване".

Какъв е намекът?

Според тях въпросът е дали Кос ще донесе нещо повече на Скопие от повторение на добре познатата формула, а допълнителна тежест на посещението му придава предишната ѝ поява в Скопие, когато Кос говори за идентичността и заяви, че тя не може да бъде предмет на вземане на политически решения.

Миналата година пинджур, сега лютеница – Марта Кос отново на македонската трапеза

Това е заглавие на друга македонска медия в лицето на "Вечер".

Изданието също не очаква нещо кой знае какво от визитата, но отбелязва, че за разлика от обичайните европейски посещения обаче, пристигането на Кос се следи с особено внимание, защото миналата година именно в Скопие тя е заявила, че идентичността не може да бъде обект на политически решения и го илюстрирала чрез популярната балканска разядка пинджур. 

Медията напомня, че изявлението тогава предизвикало критики, че европейските представители опростяват чувствителни въпроси за идентичността в момент, когато с България се води спор за история, език и национална идентичност. ОЩЕ: ЕС открехна вратата на Северна Македония за евроизлаз: Конституционни промени и нищо повече!

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Северна Македония македонска идентичност Марта Кос
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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