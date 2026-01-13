Дотук с общите чествания? Мара Бунева няма да бъде почетена в РСМ

Изглежда приключиха общите чествания на исторически личности между България и Северна Македония, както беше разписано в Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г. Все повече се отдалечаваме от момента, в който България и Македония отбелязаха годишнина от Илинденско-Преображенското въстание и в който тогавашните премиери Бойко Борисов и Зоран Заев почетоха заедно делото на Кирил и Методий в Рим. Девет години по-късно не само сме далеч от този момент, но и в югозападната ни съседка се пречи на български граждани да отбележат годишнината от подвига на Мара Бунева, която преди 98 години разстрелва палача на много българи - Велимир Прелич.

Какво се случи?

На 12 януари 2026 г. двама активисти на фондация "Македония" пътуват до югозападната ни съседка, за да организират подготовката на честването на подвига на Бунева, но са спрени и задържани на българо-македонската граница. Нещо повече - те са висели шест часа на минусови температури. В момента единият все още е задържан, като двамата са със забрана за влизане в страната.

Константин Дичев, който е освободен снощи, разказа пред Actualno.com за случилото се: "От години организирам панихидата в църквата. Както винаги исках да пристигна ден преди честването, но на границата ни спряха и казаха да отбием встрани и след това се започнаха едни дълги часове на чакане. Държаха ни отвън на студено може би пет-шест часа. Накрая ни прибраха в една зала. На мен ми сложиха забрана за влизане в страната".

От думите му стана ясно, че причината за забраната му е плакат с надпис, свързан с "Кървавата Коледа" в Македония, което според македонския полицай било заплаха за националната сигурност на Северна Македония.

Честването в Скопие се проваля

Така плануваното честване на Мара Бунева в Скопие се проваля. Все пак местни представители на фондацията успяват да поднесат цветя на плочата й и да запалят свещ в нейна памет, което е доста скромно в сравнение с предходни години, когато честването на паметта на Бунева е много по-мащабно и представители на македонски родове от България и общественици почитат смелата българка. ОЩЕ: Стотици българи почетоха паметта на Мара Бунева в Скопие

Снимка: Фондация "Македония"

Елисавета Шапкарева, която втори мандат ръководи Българското сдружение на родовете от Македония, изрази надежда пред медията ни, че догодина годишнината от смъртта на Мара Бунева ще бъде отбелязана в Скопие.

"Мара Бунева и нейното дело завинаги ще останат като една от най-светлите страници от българската история", каза Шапкарева, която е правнучка на Кузман Шапкарев и чиито предци по всяка линия са от македонския край.

Шапкарева обясни и защо трябва да се помни повдигът на Мара Бунева. "Тя убива Велимир Прелич заради мъченията, които той извършва над нейните братя студенти и защото обича Отечеството си", каза Шапкарева и добави, че самата Бунева не крие мотивите си и пред сръбския офицер, който пристига пръв на мястото на атентата.

Шапкарева обясни още: Самият Прелич е юрисконсулт на Скопското велико жупанство – юридически съветник на Скопска Бановина. Той и неговите хора подлагат на изтезания студентите, членове на Македонската Младежка Тайна Революционна Организация (ММТРО), заради българското им самосъзнание. Ето защо Иван Михайлов издава смъртната му присъда, а Бунева я изпълнява.

Снимка: Личен архив, Елисавета Шапкарева, председател на Българското сдружение на родовете от Македония и внучката на полк. Борис Дрангов - Райна пред паметната плоча на Мара Бунева през 2018 г.

Бунева ще бъде почетена в България

Все пак подвигът на Мара Бунева не може да бъде забравен. ВМРО днес организират помен по повод 98 години от нейния подвиг пред Културно-информационния център на Република Северна Македония в София.

Снимка: ВМРО

В Градската градина на Благоевград също по инициатива на ВМРО се проведе ритуал по полагане на цветя на паметника на Мара Бунева по повод 98 години от геройската й смърт.

"Никой не е забравен! Нищо не е забравено!", написаха организаторите в социалната мрежа.