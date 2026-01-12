Няма неудобство: Посланикът ни в Скопие след поредното нападение срещу България

"Продължаващият наратив в обществото в Северна Македония е антибългарски. Това разширява кръга от потенциалните извършители, а другото е липсата на наказание", каза в сутрешния блок на БНТ посланикът на Република България в Северна Македония Желязко Радуков след като на 11 януари неизвестно лице извърши нападение над българското посолство в Скопие.

Според него тази безнаказаност, с която се посрещат всякакви нападения срещу лица и институции, свързани с българската общност, предотвратява възможността гражданите на Република Северна Македония да се чувстват неудобно, ако им хрумне да нападат нещо българско т.е. няма никаква превенция.

"Те чувстват по един или друг начин, че проявяват своя антагонизъм", смята Радуков.

Припомняме, че през 2022 и 2023 г. имаше нападения срещу българските клубове в Северна Македония.

В началото на 2023 г. пребиха секретаря на културния клуб "Цар Борис Трети" Християн Пендиков в Охрид. През юни същага годинеа съпредседателят на сдружението на българите в Северна Македония "Шемето" Бекир Кадриески също бе пребит от непознат в град Струга.

Последното нападение срещу македонски българин беше в края на 2025 г ., когато счупиха очилата на журналиста Владимир Перев, като му отправиха грозни обиди и заплахи. ОЩЕ: България и Македония през 2023 г.: Черни списъци и липса на защита за българите

Първа реакция в Северна Македония

Посланик Радуков благодари за реакцията на македонското външно министерство, което е осъдило нападението в свой пост в платформата Х.

Според него обаче безспорно сме свидетели на една ескалация на омразата. "Тази липса на сериозна реакция на институциите, създава условия, този тип нападения да ескалира. Дали този акт е част от тази ескалация - да", смята още посланикът ни в Скопие.

Министерството за надворешни работи и надворешна трговија го осудува инцидентот што се случи денес, во кој непознато лице скрши стакло на објектот во кој е сместена Амбасадата на Република Бугарија во Скопје. — MFAFT North Macedonia 🇲🇰 (@MFA_MKD) January 11, 2026

Разследването

Той уточни, че в момента от посолството са се свързали с компетентни институции, които са заявили, че са започнали разследване. "Все още не разполагаме с информация на какъв етап е разследването, което сме убедени, че се провежда", каза още Радуков.

Той допусна, че актът може да е извършен и от човек с психически проблеми, но по думите му тези хора също са част от обществото и са податливи на пропаганда. "Мисля, че реакцията на България в този случай е адекватна и премерена,. Въпросът е каква е готовността на властите в Скопие действително да потърсят пътя за добросъседски отношения или не", смята още Радуков. ОЩЕ: Ескалация на омразата: Удариха българското посолство в Скопие (ВИДЕО)