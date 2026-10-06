Държавният секретар Марко Рубио пристигна в Атина, посрещнаха го с протест

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна тази вече в гръцката столица Атина, където ще бъде на официално посещение, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. Рубио бе посрещнат на международното летище „Елефтериос Венизелос“ от гръцкия министър на външните работи Йоргос Герапетритис, в присъствието и на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл.

ЕРТ припомня, че посещението на посещението на американския държавен секретар е свързано с шестия кръг на Стратегическия диалог между Гърция и САЩ. В дневния ред на разговорите са двустранното сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и по-широкото стратегическо партньорство между Атина и Вашингтон.

NEW!! Rubio just landed in Athens, the next stop on his three-nation Europe swing. Tomorrow, against the backdrop of the Acropolis, he’ll deliver a speech calling for a “great renewal of the Western spirit,” per @ASDylanJohnson 1/3 https://t.co/Q3J8luN0hh — Alex Raufoglu (@ralexdc) October 6, 2026

Основната част от програмата на посещението на Марко Рубио е утре. Той ще разговаря министъра на външните работи Герапетритис, след което двамата се очаква да имат съвместно изявление за медиите. Американския държавен секретар ще се срещне и с премиера на страната Кириакос Мицотакис.

ЕРТ съобщи, че в програмата му е включено и посещение в посолството на САЩ в Атина за церемония по откриването на ново крило и обновената част на сградата. Заедно с гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас Рубио ще присъства и на подписването на меморандум за сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на американския щат Флорида.

Τα κομμούνια, τα αναρχομπάχαλα και οι ισλαμολάγνοι ήθελαν να κάνουν πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία απόψε αλλά δεν τους επιτράπηκε. Έπεσαν πάνω στα παιδιά. Μπράβο στην ΕΛ.ΑΣ. @hellenicpolice https://t.co/tjxzfOpTXB — Nic Dam (@NicDam4) October 6, 2026

Пристигането на Рубио беше съпроводено от антивоенен протест в Атина и демонстрация против неговото посещение. По информация на ЕРТ в демонстрацията участваха синдикални организации, студентски сдружения и политически формации, които се обявиха срещу американската външна и военна политика.

Полицейското присъствие в гръцката столица е засилено заради посещението на американския държавен секретар. За утре гръцката полиция е въвела и временна забрана за публични събирания и демонстрации в определени части на центъра на Атина и в районите, свързани с програмата на Рубио, като мярката е мотивирана със съображения за сигурност.