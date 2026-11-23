100-годишният платноход „Ядран“ се превърна в един от най-важните политически въпроси в региона през последните месеци. Корабът е ключов спорен момент в дипломатическата игра на Хърватия с Черна гора, страна, която може да стане член на Европейския съюз през 2028 г. За да се постигне това, „Ядран“ трябва, според искането на официалния Загреб, да се върне в Хърватия. През последните години платноходът, построен по времето на Кралство Югославия, е акостирал на градската крайбрежна ивица Пине в Тиват в Бока Которска, пише хърватската медия "Индекс".

Смята се, че стойността на кораба днес е между 10 и 20 милиона евро, докато нова платноходка със същия капацитет би струвала до 25 милиона евро. ОЩЕ: Хърватия не иска, но спира Черна гора в преговорите с ЕС: За какво настоява Загреб?

Туристическа атракция, замесена в контрабанда на кокаин

„Ядран“ днес има двойна роля: използва се като туристическа атракция, но и като учебен кораб за черногорските военноморски сили. Туристическата организация на община Тиват описва кораба като атракция за посетителите: „Училищният кораб „Ядран“ е платноход, чиято красота спира дъха: както когато е закотвен на градската брегова линия, така и когато плава по морето с пълна мощност. Когато всичките му дванадесет бели платна, с обща площ от осемстотин квадратни метра, са разгънати, този платноход доминира по красота сред всички съвременни плавателни съдове в морето. Той разполага с единадесет километра въжета с ръчен, задвижван от човешка сила механизъм за задвижване.“ Корабът се посещава от училищни екскурзии, а черногорски политици приемат важни чуждестранни гости. Използва се и за контрабанда: през април 2019 г. черногорската военна полиция и специалната прокуратура откриха около 50 до 60 килограма кокаин на стойност няколко милиона евро, който планираха да внесат контрабандно в Турция с помощта на военни в корпуса на кораба .

Конструкцията на платноходи и ролята на крал Александър

Историята на кораба е интересна и може да се разглежда като историята на тази част на Европа от деня, в който е бил пуснат в морето. Музейният съветник на Морския музей в Дубровник, Диво Башич, който е изследвал учебни военни кораби в Адриатическо море, казва пред Index: „Баркентината „Ядран“ е построена по типа шхуна с кръстосано такелаж и три стоманени мачти. Тя е получила първия клас на немския Лойд за дълги плавания и три стоманени палуби: маневрена, главна и средна палуба.“ „Учебният кораб „Ядран“ е въведен в експлоатация през септември 1930 г. в корабостроителницата HC Stülcken Sohn в Хамбург. От няколко конкуренти, тази стара хамбургска корабостроителница е избрана за построяването на кораба, тъй като преди това е построила и доставила солидно няколко плавателни съда за флота, които и днес изпълняват задълженията си без ремонти“, пише Йозо П. Шкарица в сплитското списание Jadranska straža през 1933 г.

„Ядранска стража“, проюгославски месечник на едноименното сдружение от Сплит, финансира строителството на „Ядран“ с дарения от своите читатели, възлизащи на около 13 процента от строителните разходи. Повече от 80 процента са платени от държавния бюджет и за сметка на германските военни репарации от Първата световна война. С част от средствата допринася и тогавашният югославският крал Александър I Караджорджевич, който по-късно е убит при атентат в Марсилия от Владо Черноземски. ОЩЕ: ВМРО почита Владо Черноземски