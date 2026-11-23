Блокади и ремонти променят трафика в Гърция.

Пътната полиция в южната ни съседка съобщи, че от днес в рамките на 3 месеца ще бъде затворен стария национален път Солун - Кавала. Започват строителни работи по отсечката между пътен възел Ставрос и кръстовището с общинския път към Врасна. Това е район, в който много от имотите са собственост на българи.

Паралелно ще се изграждат и нови отводнителни съоръжения, за да не се наводнява пътят.

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Местните власти са осигурили обходни маршрути, които ще забавят водачите. Гръцката пътна полиция призовава шофьорите да спазват временната сигнализация.

В същото време утре ще има проблеми с автомобилния трафик и около град Волос, след като стана ясно, че фермерите от града ще блокират пътища.

Местните земеделци обявиха протести с трактори и селскостопанска техника. Те уточниха, че ще блокират с машините си пътищата в града, а трафикът на коли в района допълнително ще бъде затруднен и от протести на пристанището.

Недоволството на фермерите е свързано с аграрнaта политика на правителството. Засега се предвижда демонстрациите да продължат само един ден, предаде БНР.

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Гръцката пътна полиция приканва шофьорите, пътуващи през област Волос, да използват обходни маршрути и да проявяват търпение.