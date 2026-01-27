Спорт:

Дърво падна върху движещ се влак в Гърция

Дърво е паднало тази сутрин върху движещ се влак на полуостров Пелопонес в Южна Гърция, съобщава местният информационен сайт patrisnews.com. При инцидента е пострадал машинистът на композицията. 

Влакът е пътувал по линията Пиргос – Катаколо, когато голям бор е паднал върху предната част на мотрисата. При удара е бил ранен машинистът, а на влака са нанесени материални щети. 

На мястото са били изпратени екипи на противопожарната служба, за да отстранят дървото и да осигурят безопасността на железопътната линия. Раненият машинист е бил откаран в болница в Пиргос с частен автомобил, информира БТА.

Елена Страхилова
