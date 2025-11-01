Любопитно:

Една година от трагедията в Нови Сад: Протестен митинг ще почете 16-те жертви (ВИДЕА)

Днес се навършва една година от рухването на козирката на жп гарата в град Нови Сад, Северна Сърбия, при което загинаха 16 души. В 11:52 часа, момента на трагедията - е планирано да се проведат 16 минути мълчание. Почит към жертвите ще бъде отдадена още веднъж вечерта, стана ясно от публикации в Instagram на студентите, участващи в блокади на факултети, които са организатори на днешното възпоменателно събитие.

Ден на траур

Гражданите от цялата страна са поканени да се съберат на 1 ноември в 10:00 часа местно време на 16 места в града и после да се отправят към жп гарата. През целия ден ще има предварително подготвена програма, посветена на 16-те жертви. Сърби от диаспората също са се организирали да отдадат почит и да изразят съчувствие на семействата на загиналите в 50 града по света.

В памет на загубените животи и съчувствие към близките на жертвите, граждански сдружения в Нови Сад помолиха местните власти и властите на автономната област Войводина да спуснат знамената на Сърбия и Войводина наполовина върху сградите на всички обществени институции.

Правителството на Сърбия вчера взе решение и обяви 1 ноември 2025 г. за ден на траур и разпореди знамената на държавните институции в цялата страна да бъдат спуснати наполовина, медиите и театрите да подготвят публикации и програми в унисон с възпоменанието по повод трагедията в Нови Сад, а преди началото на спортни събития съдията да даде знак за минута мълчание в памет на 16-те жертви.

Сръбският президент Александър Вучич направи извънредно обръщение снощи и се извини за оценения като циничен коментар по повод организираното възпоменание за 16-те жертви днес. По-рано той попита "футболен мач ли ще има в Нови Сад на 1 ноември", помолен за коментар от местни журналисти за организацията на хиляди хора от цялата страна, които се придвижваха пеша към Нови Сад, за да участват в отбелязването на годишнината от трагедията.

В отговор на извинението на Вучич студентите го призоваха да се откаже от поста си и да насрочи предсрочни парламентарни и президентски избори.

Антиправителствите протести

Днешното възпоменателно събитие в Нови Сад е кулминацията на антиправителствите протести, оглавени от студенти, които започнаха след рухването на козирката на жп гарата на 1 ноември 2024 г., причинило смъртта на 16 души. Студентите блокираха над 60 факултета, а протестите се превърнаха в масови.

Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.

Протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

Виолета Иванова
