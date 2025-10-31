Любопитно:

Хиляди се насочват към Нови Сад, но Вучич спря влаковете (ВИДЕО)

31 октомври 2025, 15:49 часа 261 прочитания 0 коментара
Хиляди се насочват към Нови Сад, но Вучич спря влаковете (ВИДЕО)

Десетки хиляди хора вече се насочват към Нови Сад, където утре е планирано може би най-голямото събиране в сръбската история по случай годишнината от трагичната смърт на 16 души при срутването на навес на жп гарата в Нови Сад, съобщи хърватското издание "Индекс".  Около 13:00 часа пристигна новината, че пътническите влакове за Нови Сад са отменени. Медийни съобщения информираха, че влаковете няма да се движат нито днес следобед, нито утре сутринта.

На автогарата в Белград има тълпа, съобщава кореспондентът на "Индекс".

Арести в Нови Сад

Междувременно в Нови Сад полицията арестува Миша Бачулов, член на градското събрание и президент на гражданската група „Бъди герой“. Медиите на режима на Вучич твърдят, че има съмнение, че Бачулов е планирал да инсценира собственото си отравяне и да обвини сръбския президент Александър Вучич и държавното ръководство в опит за убийство.

Както съобщават техните източници, целта на предполагаемата постановка е била да се провокира бунт сред гражданите по време на утрешните протести в Нови Сад и да се подбудят конфликти и насилие по улиците.

Министерството на вътрешните работи все още не е обявило официално подробностите около ареста.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кой е Бачулов?

Бачулов, известен с критичните си изявления срещу правителството, е участвал и преди в организирането на протести и политически акции на опозицията във Войводина.  Това е човекът, чието видео Вучич пусна по телевизията преди няколко седмици, опитвайки се да внуши, че има нещо общо със срутването на купола на самолета.

Той не предложи абсолютно никакви доказателства за това, освен факта, че Бачулов, жител на Нови Сад, е пристигнал на гарата три часа преди срутването на купола, за да пътува до Белград. Нещо, за което е говорил публично няколко пъти. Вучич заяви по телевизията, че Бачулов е „вървял трескаво пред гарата“, въпреки че е престъпвал от единия крак на другия, гледайки в мобилния си телефон. ОЩЕ: Година след трагедията: Студентският марш до Нови Сад започна (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия протести Александър Вучич Нови Сад
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес