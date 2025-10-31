Студентите от Сърбия разпънаха матраците и спаха на улицата (ВИДЕО)

Белградските студенти и граждани пристигнаха снощи в град Инджия, който се намира между Белгад и Нови Сад, където спаха на улиците, съобщи македонската медия „Макфакс“. Тази сутрин фотографи заснеха купчина матраци, възглавници, одеяла и покривки за легло на градска улица. Припомняме, че през деня около 5000 студенти пристигат в Нови Сад, където утре ще се проведе голямо възпоменателно събиране по случай годишнината от срутването на сенника на жп гарата в този град, при което загинаха 16 души, предизвиквайки вълна от студентско и гражданско недоволство от режима, който дори след година не е наказал виновните.

Пеша до Нови Сад

Ученици пристигат пеша и с велосипеди от цяла Войводина и Сърбия, а най-голямото разстояние ще измита тези от Нови Пазар, които са тръгнали за Нови Сад, за да отбележат годишнината от трагедията на 16 октомври, изминавайки почти 400 километра.

Междувременно пътническите влакове за Нови Сад са отменени и няма да се движат днес следобед и сутринта на 1 ноември, съобщава N1 Serbia.

Както неофициално научи N1, Сръбските железници внезапно са спрели продажбата на билети през деня, а машинистите на влакове са били уведомени на гарите, където са се намирали, че вече няма да работят – до второ нареждане.

Властите прекъснаха железопътния транспорт по време на предишни проетсти поради предполагаеми бомбени заплахи, които така и не бяха потвърдени.