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Ще има, няма да има визи: Вучич с лоши новини за руснаците в Сърбия и удар по Путин

11 август 2026, 16:19 часа 1026 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ще има, няма да има визи: Вучич с лоши новини за руснаците в Сърбия и удар по Путин

След Черна гора - Сърбия може да премахне безвизовите пътувания с Русия, съобщи ASTRA, позовавайки се на изявление на министъра по европейската интеграция на Сърбия Неманя Старович. Мярката е част от намеренията на Сърбия за Шенгенската зона до края на 2027 г. Като част от европейската интеграция, страната ще трябва да приведе визовата си политика в съответствие с изискванията на Европейския съюз, което може да доведе до премахване на безвизовия режим за руските граждани. 

Информацията идва дни след като Вучич проведе среща с украинския президент Володимир Зеленски на фона на продължаващата война на Русия в Украйна. ОЩЕ: Вучич избухна заради срещата със Зеленски: Не сме сменили страните (ВИДЕО)

Ще има, няма да има визи

Припомняме обаче, че първоначално такава информация се появи през юни, а по-късно сръбският президент Александър Вучич заяви, че за първи път чува такова нещо и обяви, че Сърбия няма да въвежда визи за руснаците. ОЩЕ: "За първи път чувам нещо подобно": Вучич няма да въвежда визи за руснаците в Сърбия

Какво ще се случи с руснаците в Сърбия?

На практика това означава, че руснаците могат да останат в Сърбия без виза до 30 дни.

По-рано подобно решение беше взето от Черна гора. От 1 ноември 2026 г. страната ще премахне безвизовия достъп за руски граждани, поради което руският капитал напусна страната. ОЩЕ: Русия губи позиции на Балканите: Руският капитал се изнася от Черна гора

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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