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Може и на символична цена: Атина иска безплатни машини "Страйкър"

11 август 2026, 15:00 часа 902 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Може и на символична цена: Атина иска безплатни машини "Страйкър"

Гърция и други европейски страни, като Полша и Румъния, бързат да си осигурят употребявани бронирани машини от резервите на американската армия, разбира гръцкото издание Kathimerini. Генералният щаб на гръцката армия (HAGS) е изразил писмено интереса си към бронираните пехотни транспортьори Stryker ("Страйкър"), а през следващите месеци гръцки екип ще пътува до Германия, за да оцени наличните машини, които ще бъдат предоставени „както са, където са“ и ще бъдат транспортирани за сметка на заинтересованата страна.

Мисията на екипа ще бъде, освен да избере тези, които са в най-добро възможно състояние, да определи дали са необходими допълнения или подобрения на оръжията и електронните системи, както и евентуалните разходи за тяхното интегриране в гръцката армия.

Най-вероятно HAGS ще избере версията M1126 на Stryker, която е широко използвана в Украйна. Това е основната версия за транспорт на личен състав с двучленен екипаж и възможност за превоз на до девет войници.

Гърция ги иска безплатно: В краен случай на символична цена

Атина желае да осигури достатъчен брой срещу символична цена или дори безплатно. Катимерини разбира, че HAGS действа бързо, за да осигури необходимия брой Stryker-и, тъй като има много претенденти.

Източник е съобщил на Kathimerini, че по-голямата част от наличните Stryker са в много добро състояние, тъй като не са изведени от експлоатация машини, а доскоро са били в експлоатация. В същото време Атина иска да поддържа ниски разходи за поддръжка и обучение, като същевременно обмисля възможността за сътрудничество с гръцка компания за поддръжка на флота. ОЩЕ: МС внесе промени в договора за придобиване на боеприпаси за бойните машини "Страйкър"

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Гърция бронирани машини Страйкър Stryker
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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