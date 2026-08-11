Ограничение за туристите в Румъния: Местна мечка не дава достъп до замъка на Дракула

Местна мечка в Румъния ограничи достъпа до крепостта Поенари, смятана за истинския замък на Дракула, съобщава румънската информационна агенция Agerpres. Крепостта може да бъде посещавана само в организирани групи. „След извършените проверки и консултации между участващите институции беше установено, че туристическата атракция може да бъде посещавана при безопасни условия, но изключително в организирани групи от 15-20 души", съобщават властите.

Окръжният музей на Арджеш и компетентните органи ще следят постоянно ситуацията и обществеността ще бъде информирана за всички евентуални промени.

Случаят идва след като наскоро румънските граждани в окръг Бакъу получиха предупреждение на телефоните си чрез RO-ALERT за наличието на мечка.

Крепостта Поенари

Крепостта Поенари беше отворена отново за посещения през април 2025 г., след обширни консервационни и реставрационни работи, продължили три години

Паметникът е под управлението на Окръжния музей, институция, финансирана от Окръжен музей Арджеш.

Обектът, разположен в административната територия на община Арефу, е построен на планински връх, на входа на дефилето Арджеш, близо до DN 7C - Трансфъгъръшански път, като туристите до него достигат по 1480 стъпала, разположени по склона, през гората.

Укреплението е построено първоначално през 14 век, като е укрепено и разширено по време на управлението на Влад Цепеш (Дракула), пише още базираната в Румъния информационна агенция. ОЩЕ: Паника в Румъния: Хората получиха sms за мечка